Schauspielerin, Psychologin, Intendantin Und im Herzen vor allem Berlinerin

Wenn man auf einem Berliner Stadtplan von Lichtenrade aus einen senkrechten Strich nach Norden zieht, landet man zwangsläufig in der alten Stadtmitte Berlins: Unter den Linden zwischen Friedrichstraße und Spree. Hier im Theater im Palais Berlin ist Alina Gause seit Sommer des vergangenen Jahres als Intendantin tätig. Sie ist in Lichtenrade aufgewachsen und lebt dort auch. Aber anders als der Strich auf dem Stadtplan, war es kein gerader Weg an die in der Stadtmitte am Festungsgraben gelegene Bühne, stattdessen gab es wichtige Umwege dorthin.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden