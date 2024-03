© Agadez, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Schlecht angebundene Idylle im Berliner Südosten : Zwei Kilometer zur nächsten Bushaltestelle sind zu viel

Verkehr und mehr in unseren Berliner Bezirksnewslettern, am Montag wieder aus Treptow-Köpenick. Hier weitere Themen in der Vorschau.