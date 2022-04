Ring, Ring! Und dann war da noch das: Die Pläne für den Radweg von Berlin-Spandau über die Wasserstadt, Insel Gartenfeld, Flughafen Tegel und weiter zum Hauptbahnhof sind ein Stück konkreter.

„Die aus Sicht der Fachplaner*innen zu bevorzugende Variante wird größtenteils (58 Prozent) mit Ein- und Zweirichtungsradwegen an Hauptverkehrsstraßen entlanggeführt“, teilte das Büro von Verkehrssenatorin Bettina Jarasch, Grüne, mit. Darüber hat der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel in seiner jüngsten Ausgabe berichtet: leute.tagesspiegel.de.

Länge: 14,8 Kilometer von Spandau gen City. Unten finden Sie den Verlauf und hier in höherer Auflösung als PDF-Datei die ganze Studie. Es geht um die rote Linie: Der Radweg wird dort meistens 3 Meter breit sein.

Los geht es in der Wasserstadt: „Mit der Radschnellverbindung wird der Kfz-Verkehr je Fahrtrichtung nur noch einspurig geführt. Einsatzfahrzeuge können im Havariefall die dafür ausgelegten Radwege nutzen. Zudem wird in der Planung berücksichtigt, dass in diesem Bereich möglicherweise eine Straßenbahntrasse in voraussichtlicher Mittellage ausgewiesen wird“, heißt es in der Studie zur Wasserstadtbrücke. Die Parkplätze auf der Brücke fallen also weg.

[Den kompletten Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel lesen Sie jetzt kostenlos unter leute.tagesspiegel.de]

Hier die Wasserstadtbrücke mit der freigehaltenen Trasse für die Straßenbahn, die hier irgendwann fahren könnte. Foto: André Görke für den Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel

Und zur Daumstraße steht in der Studie: „Der Mittelstreifen, der bisher als Parkfläche genutzt wird, wird begrünt.“ Langfristig soll auch dort eine Tram langfahren. Hier zeige ich Ihnen im Tagesspiegel meine Geschichte zu den Verkehrsproblemen und Fotos vor Ort.

Der Radweg biegt dann über die - noch fehlende und umstrittene - Brücke aufs 2,4-Milliarden-Viertel Gartenfeld, rollt vorbei an Spandaus neuer und größter Schule (1400 Jugendliche), rollt über die Tegeler Brücke, die gerade neu gebaut wird (unten drunter verläuft der Kopenhagen-Radwegen), und rollt weiter zum Campus am Flughafen Tegel. Dort vereint sich der Radweg mit dem Radschnellweg aus Reinickendorf.

Wie berichtet entstehen hier im Norden des Bezirks Spandau Wohnungen für Tausende Menschen - doch bislang fährt dort nur der Bus. Erst die Insel Gartenfeld (3700 Wohnungen) und der Siemens-Campus (2800 Wohnungen) werden mit der neuen S-Bahnlinie S6 der Siemensbahn erschlossen. Hier die aktuellsten Pläne im Tagesspiegel und die Ideen zur Verlängerung nach Hakenfelde und in die Wasserstadt. Die Straßenbahn wird dort auch nicht vor 2032 langfahren.

[Radwege, zwei Busspuren auf der Daumstraße und am Brunsbütteler Damm - aber kein "Bullerbü"? Verkehrssenatorin Bettina Jarasch kommt nach Spandau - lesen Sie hier die Infos zum Treffen im Rathaus. Und hier finden Sie die Liste mit den Radwegen, die im Rathaus Spandau aktuell geplant werden]

Hier ein Auszug aus der Grafik mit der bevorzugten Route der Berliner Fahrradplaner für Spandaus Norden. Grafik: Infravelo/Senat

Die Kosten für den Spandauer Fahrrad-Abschnitt liegen bei etwa 1,4 Mio Euro pro Kilometer, also insgesamt 7 Mio Euro. Wichtig: Ein Zeitplan wird im Dokument nicht genannt.

[260.000 Abos: Suchen Sie sich Ihren Bezirksnewsletter aus - jetzt kostenlos unter leute.tagesspiegel.de]

Im Spandau-Newsletter gibt es an diesem Dienstag wieder viele neue Geschichten aus dem Westen Berlins. Das sind die Themen:

Osterferien in Spandau: Tipps, Tipps, Tipps

Heerstraße: Fuß- und Radweg kommt sogar erst 2030

Wie an der Nordsee: Matjes und Möwen in Hakenfelde

Gute Frühstücksorte in den Ferien

"Unser Kulturhaus, unsere Freilichtbühne": Die Chefin über Ferientipps, die Ärzte, Renate Bergmann und Höhepunkte 2022

25 Jahre Bahnhof Spandau: das Jubiläum

Pferde und Natur: Kennen Sie den Bauernweg Gatow?

Randale in BVG-Häuschen

Dampfer auf Havel und Tegeler See

100 VfV Spandau: Glückwunsch!

MBO sammelt 16.000 Euro für Ukraine-Hilfe

Kladower Forum wandert durch Gatow

Schäferführung am Hahneberg

Leserbrief zu Rasern auf der Havel und der ungepflegten Badestelle Breitehorn

Mehr zum Thema Den Holocaust als Kind im Berliner Versteck überlebt Zeitzeugin Rahel Mann im Alter von 84 Jahren gestorben

In unseren Bezirksnewslettern berichten wir über Nachrichten konkret aus den Bezirken. Wir greifen Ideen und Debatten auf, berichten aus der BVV, geben persönliche Tipps für Sie und Ihre Familie, nennen Links und Termine. Und wir stellen Menschen vor, die etwas bewegen wollen im Kiez. Testen Sie uns - wir freuen uns auf Sie!