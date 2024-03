Schritt für mehr Gleichstellung Auch der Berliner Südwesten bekommt einen Frauenbeirat

Lichtenberg, Tempelhof-Schöneberg und Marzahn-Hellersdorf haben einen, jetzt wird auch in Steglitz-Zehlendorf ein Frauenbeirat gegründet. Seit Herbst 2020 wird in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) debattiert, in der März-Sitzung wurde abgestimmt – im Berliner Südwesten wird künftig ein Frauenbeirat auf Benachteiligungen für Frauen in allen Lebensbereichen hinweisen und „Vorschläge und Maßnahmen zu deren Abbau“ entwickeln. So steht es im Entwurf der Geschäftsordnung des neuen Beirats.