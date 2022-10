Schutzraum für Neuköllner Jugendliche „Wenn man abgelehnt wird, fühlt man sich nicht zugehörig“

Frau Çetinkaya, Herr Alsaid, was macht Ihre Arbeit im Jugendzentrum aus?

Songül Çetinkaya: Ich arbeite schon seit 14 Jahren in dieser Einrichtung. Wir bieten hier einen Jugendfreizeitraum für die knapp 80 Jugendlichen und Kinder an, wo sie ihre Freizeit im pädagogischen Rahmen sinnvoll gestalten können. Hier können sie ihre Stärken entwickeln, aber auch Frust abbauen. Wir sind also ein großes Wohnzimmer für sie.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden