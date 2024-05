Schwimmbadkrise im Berliner Südwesten Das „Spucki“ bleibt geschlossen, andere Bäder müssen saniert werden

Die Sanierung des Lichterfelder Sommerbads „Spucki“ am Hindenburgdamm steht in den Sternen. Es ist gut möglich, dass es erst in einigen Jahren wieder seine Pforten öffnen wird. Das geht aus der Antwort von Sport-Staatssekretärin Franziska Becker (SPD) auf eine Anfrage der Steglitz-Zehlendorfer Abgeordneten Franziska Brychcy (Linke) hervor.

Die Sanierung des Bades hätten die Berliner Bäderbetriebe zwar angemeldet, „die Mittel wurden jedoch im Doppelhaushalt 2024/2025 nicht zur Verfügung gestellt“, so die Staatssekretärin. Die umfassende Sanierung des Bades mit Saunalandschaft würde um die fünf Millionen Euro kosten, der reine Badebetrieb könnte für 900.000 Euro wieder möglich werden.

Da im Berliner Doppelhaushalt von der schwarz-roten Koalition weder die eine noch die andere Summe vorgesehen ist, könnte sich die Wiedereröffnung für Jahre verzögern. „Eine umfassende Sanierung würde inklusive der vorbereitenden Planung und Ausschreibung einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren beanspruchen“, teilt der Senat mit.

So wurde einmal im „Spucki“ getobt und gebadet. © Kai-Uwe Heinrich TSP

Wo sollen die Steglitz-Zehlendorfer denn stattdessen baden gehen, fragt die Linke-Abgeordnete. Hier die Antwort: „Den Badegästen in dieser Region stehen in der Sommersaison 2024 die Sommerbäder Mariendorf (Rixdorfer Straße), Wilmersdorf, Am Insulaner und das Strandbad Wannsee zur Verfügung.“

Die Wasserfläche wird knapp

Sollte das Geld für die Badsanierung erst im Doppelhaushalt 2026/27 zur Verfügung gestellt werden und die Sanierung wirklich drei Jahre dauern, würde die Wasserfläche im Bezirk noch knapper werden. Denn laut Auskunft von Staatssekretärin Franziska Becker müssen die Schwimmhalle Finckensteinallee und das Sommerbad am Insulaner ab 2029 teilsaniert werden. Für die Finckensteinallee liegt noch keine Kostenschätzung vor, für die Sanierung des Betons im Freibad am Insulaner wird mit einem Aufwand in Höhe von etwa 1,7 Millionen Euro gerechnet. Dort seien sogar noch weitere Sanierungen nötig, heißt es, Kosten und Dauer unbekannt.

Im Februar 2024 brannte es im Bad auch noch: Für die Sanierung des „Spucki“ ist kein Geld eingeplant. © Boris Buchholz

Und auch das Stadtbad Lankwitz geht ab 2029 vom Netz: Es steht eine Generalsanierung für mindestens 30 Millionen Euro an – die Kosten wurden 2022 geschätzt.

Etwas abgemildert könnte die Wasserflächenknappheit werden, wenn das Stadtbad Steglitz wieder in Betrieb gehen würde. Doch: „Nach Auskunft des Bezirksamtes werden aktuell keine Pläne bezüglich des Stadtbades Steglitz aktiv verfolgt“, erklärt die Staatssekretärin.

Krokodilstränen helfen nicht

Die Abgeordnete Brychcy befürchtet, dass das „Spucki“ auf „lange Sicht“ geschlossen bleibt. Während das Bezirksamt, das zu zwei Dritteln aus Stadträtinnen und Stadträten der CDU und der SPD besteht, „Krokodilstränen weint, weigert sich der schwarz-rote Senat, Finanzmittel bereitzustellen“, ärgert sich die Linke.

900.000 Euro müssten ausgegeben werden, um den reinen Schwimmbetrieb im „Spucki“ zu ermöglichen.

„Nicht einmal die 900.000 bis 1.000.000 Euro, die für eine Rückkehr zum Sommerbadetrieb notwendig wären, hat man in den nächsten Doppelhaushalt eingestellt.“ Sowohl beim „Spucki“ als auch beim Stadtbad Steglitz werde „sich der Sanierungsstau in den kommenden Jahren durch Nichtstun immer weiter zuspitzen“.

Franziska Brychcy, die auch Landesvorsitzender ihrer Partei ist, wirft dem Senat eine „Vogel-Strauß-Taktik“ vor, „die den Kindern und Schwimmer*innen im Berliner Südwesten zunehmend das Wasser abgräbt“. Wenigstens das Geld, um den Badebetrieb im „Spucki“ wieder zu ermöglichen, müsse im Haushalt zu finden sein, so ihre Forderung.