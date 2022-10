Singen mit Maske in ehemaliger Stasi-Zentrale Belarussischer „Volny Chor“ zu Gast in Berlin

Unsere Newsletter aus den Berliner Bezirken wurden berlinweit inzwischen rund 268.000 Mal abonniert. Am Montag erscheinen die Ausgaben für Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Robert Klages berichtet in seinem Newsletter aus LICHTENBERG am Montag über diese Themen:

Maskierte Sänger:innen in der ehemaligen Stasi-Zentrale: Belarussischer „Volny Chor“ in der Gedenkstätte Hohenschönhausen

Morddrohungen, eine Entführung und der Fall mit dem Merkel-Treffen: der Journalist Trung Khoa Lê stellt sich vor

Alkoholkonsum: Lichtenberg einziger Bezirk, in dem die vorzeitige Sterblichkeit gestiegen ist

Warum zahlen Eltern Steuern und warum kann man freihändig Fahrradfahren: 20 Jahre KinderUni

Wie aus einem Linienverzweiger ein Kunstprojekt wurde

Leiter des Beckenbodenzentrums tanzt wie Travolta: KlinikAward für beste Branding-Kampagne geht ans Sana Klinikum

Mal wieder Aufnahmestopp im Tierheim

Neues zur Debatte um den Ilsekiez

Simone Jacobius schreibt in ihrem Newsletter aus TREPTOW-KÖPENICK über diese Themen:

Vor einem Jahr konstituierte sich das Bezirksamt. Allerdings nicht vollständig, weil der AfD-Stadtrat noch auf sich warten ließ. Bezirksbürgermeister Oliver Igel blickt auf das zurückliegende Jahr

Ärger um die Wahl zum Gebietsrat im Beteiligungsverfahren Güterbahnhof

Salvador-Allende-Brücke kurz vor vollständiger Eröffnung

Krankenhaus Köpenick bekommt eigene Kita für Mitarbeiter-Kinder

Umfahrung der Fahlenbergbrücke steht, Durchfahrt nach Gosen wieder offen

Zwei Schwerverletzte nach Männerstreitigkeiten

Puristische Ästhetik triff auf feinsinnige Erotik und zeitlose Eleganz: Fotografien von Alexander Sting

Ihr nehmt mir meine Kindheit nicht – Lesung über eine DDR-Kindheit

1. FC Union gewinnt und überholt Sporting Braga

