„So entstand meine U-Bahn-Single 1984“ Wie kam es zu ihrem BVG-Hit als Schlagersänger, Herr Bert Beel?

„Spandaauu, hat jetzt eine U-Bahn, welch‘ Glück!“ So geht der Refrain eines schmissigen BVG-Hits, der 1984 zur Eröffnung der U-Bahnlinie zum Rathaus Spandau entstanden ist. Die U-Bahnlinie U7 feiert dieses Jahr 40-Jähriges. Wie es zu dem kuriosen Song kam, erzählt der Musiker einfach mal selbst: Bert Beel, 79. Mit dem Schlagermusiker sprach ich für den Spandau-Newsletter des Tagesspiegels über die U-Bahn nach Spandau, Hertie und Helmut Kohl, seinen BVG-Hit und Tulpen in Spandau, eine Travestie-Bar in Charlottenburg – und wie er eigentlich wirklich heißt.