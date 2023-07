„So etwas hat noch kein Experte zuvor gesehen“ Vor Berlins abgesoffener Freybrücke kapituliert sogar der Spezialbohrer

Wenn der Regen fällt, versinkt Berlin-Spandau im Chaos: Schon 16 Mal in diesem Jahr mussten Spuren auf der Freybrücke gesperrt werden, weil sich enorme Pfützen bildeten. Also rückte letztens die Autobahn GmbH (ist zuständig für die Heerstraße) mit Spezialisten an und schaute in die Röhre. Was ist da unten los? Warum fließt das Wasser nicht ab?

Irgendein Schlaumeier muss dort seinen Betonmischer gewaschen haben (oder eine andere clevere Idee gehabt haben), denn das Abflussrohr war voller Betonschlamm.

Die Feuerwehr musste neulich anrücken und helfen - wie so oft. © Leserfoto für den Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel

„Eines der 26 Meter langen Hauptabflussrohre ist über die gesamte Länge voller hart gewordenem Betonschlamm“, berichtet Ralph Brodel aus der Autobahn-Zentrale, die ihren Sitz in Brandenburg hat. „Wasser kann hier keines durch.“

Hier der Blick von der gesperrten Fahrbahn - hinten links wird das Wasser in die Havel gepumpt © Leserfoto für den Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel

Also wurden Spezialisten mit Spezialbohrern angerufen, die prompt mit einem Spezialfräßkop anrückten (der dafür extra in Süddeutschland angefertigt worden ist).

Zur Unterstützung wurden Hochdruckwasserstrahler eingesetzt, die die zertrümmerten Brocken weiter zerkleinerten. Für die Wasserleitungen wurde deshalb eine Woche lang eine Fahrspur gesperrt – hier ein Foto mit den Steinen aus dem Rohr. Irre, oder?

Was die Spezialisten aus dem Abfluss der Freybrücke holten. © Autobahn GmbH

„Damit die Benutzerinnen und Benutzer der Freybrücke vor weiteren Überschwemmungen und Sperrungen geschützt sind, wurden provisorische Bypässe gelegt, die das Wasser erst einmal unter die Brücke leiten, ohne dass der Verkehr zum Stillstand kommt“, so Brodel von der Autobahn GmbH.

Nächste Woche, etwa Mitte Juli, sollte eigentlich alles geschafft sein auf der Freybrücke. „Aber wetten wollen alle Spezialisten hier nicht mehr“, so Brodel. „Denn so etwas hat keiner der erfahrenen Ingenieure und Techniker je gesehen.“

Die Vorsicht war begründet: Denn am Dienstag rief die Autobahn GmbH Verstärkung - ein mächtiger Betonblock hatte sich in gut 17 Metern Tiefe des Rohrs verklemmt.

Gibt’s alles nicht mehr: Da kommt sogar die Spezialfräße nicht mehr durch - hier ein Foto aus dem Rohr. © Autobahn GmbH

„So etwas haben die an der Befreiung des Abflussrohres der Freybrücke beteiligten Spezialfirmen noch nie zu Gesicht bekommen: Ein querstehender massiver Betonbrocken mitten im Kanal“, teilte die Autobahn Gmbh in einer Mischung aus Fassungslosigkeit und Verblüffung mit.

Jetzt kapituliert sogar die Spezialfräse

Folge? „Damit hörten bei 17,41 Meter die Arbeiten schlagartig auf. Die extra angeschaffte Spezialfräse ist für diesen Brocken nicht geeignet“, so Sprecher Brodel. Die Autobahn GmbH bestellte also „eine neue und massivere Spezialfräse“, um das Biest an der Freybrücke zu bewingen.

Am Mittwoch sollte es in der Tiefe weitergehen, damit das 26 Meter lange Abflussrohr endlich wieder frei ist. „Noch wollen die die Techniker und Ingenieure den selbstgesetzten Endtermin Ende Juli halten“, heißt es aktuell in der Autobahn-Zentrale. „Auch wenn sich die Betonsperren als noch so massiv erweisen sollten....“

Lesen Sie mehr aus Berlins Bezirken - in unseren Bezirksnewslettern vom Tagesspiegel, die schon auf knapp 280.000 Abos kommen. Darin bündeln wir Kiez-Nachrichten, berichten aus dem Rathaus, nennen Tipps und Termine. Die Bezirksnewsletter gibt es für jeden Bezirk, einmal pro Woche, unter tagesspiegel.de/bezirke. Und hier einige der Themen, die Sie im aktuellen Spandau-Newsletter finden.

Weihnachtsmarkt 2023 nicht mehr in der Zitadelle - erste Infos zum großen Fest in der Altstadt

2023 nicht mehr in der Zitadelle - erste Infos zum großen Fest in der Altstadt Freybrücke : verstopfte Rohre nächste Woche wieder frei

: verstopfte Rohre nächste Woche wieder frei Schachmeisterin aus Spandau: „mein Sport, meine Wünsche“

aus Spandau: „mein Sport, meine Wünsche“ Altstadt : neues Wein&Food-Festival am Marktplatz

: neues Wein&Food-Festival am Marktplatz Wasserstadt : Tanzabende und neues Weinlokal

: Tanzabende und neues Weinlokal Kaputte Behörde : Wasserschaden an der Klosterstraße

: Wasserschaden an der Klosterstraße Update zum Abriss der Bücherei

Jugendclub an der Triftstraße wie der BER?

wie der BER? Schulenburgbrücke : Kommt der Ersatzbau?

: Kommt der Ersatzbau? Hochzeiten bald am Havelufer?

bald am Havelufer? Zebrastreifen am BVG-Hof

am BVG-Hof Von Magistratsweg bis Ruhleben: News zu 5 Radwegen

Havelradweg in Gatow: Was genau wird im Dorf geplant?

in Gatow: Was genau wird im Dorf geplant? Stadtratswahl: AfD-Kandidat scheitert erneut

scheitert erneut Masterplan für Schwarz-Weiß Spandau im Spektefeld

im Spektefeld Drei News vom Glienicker See

Neue Schule am Fehrbelliner Tor - und Folgen für die Birken-Grundschule

- und Folgen für die Viele Termine: Ankermanöver auf dem Wannsee , Ungarn-Tag in Gatow , Kinderfest in der Wasserstadt

, Ungarn-Tag in , Kinderfest in der Wasserstadt Oh, du schöne Scharfe Lanke: Fotos und Anekdoten aus dem 23. Stock

...und noch viel mehr Nachrichten im Spandau-Newsletter unter tagesspiegel.de/bezirke