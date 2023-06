Sommerpicknick auf Berliner Autobahn SPD will die gesperrte A104 für die Allgemeinheit öffnen

Seit Mitte April sind die Autos von der Betonbrücke verbannt, der Tunnel durch die „Wohn-Schlange“ an der Schlangenbader Straße ist gesperrt. In ihrem neuesten Newsletter fordert die SPD-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung, „dass die Brücke und ihre Zufahrten so schnell wie möglich für die allgemeine Öffentlichkeit und den nicht-motorisierten Individualverkehr geöffnet werden“.

Statt die vier Fahrspuren verwaisen zu lassen, könnte der neu für die Menschen gewonnene Raum auch für Feste genutzt werden: „Und wäre es nicht eine schöne Idee, im Sommer ein zentrales, durch die Bezirksämter von Steglitz-Zehlendorf und Charlottenburg-Wilmersdorf organisiertes Nachbarschaftspicknick, durchzuführen?“, fragt die Fraktion.

Keine Autos: Ob der Tunnel je wieder für den Verkehr geöffnet wird, ist fraglich. © Boris Buchholz

Das Vorbild kommt aus Nordrhein-Westfalen: Eine ähnliche Aktion im Ruhrgebiet, 2010 war dort anlässlich der europäischen Kulturhauptstadt die B1 und die A40 gesperrt worden, sei ein voller Erfolg gewesen, argumentiert die SPD. Ihre Ideen für die Zwischennutzung der Autobahnbrücke diskutiere sie jetzt mit den Ampel-Partnerinnen von Grünen und FDP, schreiben die Sozialdemokrat:innen. Der Rückbau der Autobahnbrücke könnte nach Plänen des Senats schon 2024 beginnen.

