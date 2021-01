Den Kreisel von Berlin-Steglitz sieht man immer. Wenn die S-Bahn in Friedenau über die Bezirksgrenze rollt, wenn Sie im M48er die Drakestraße passieren oder am Steglitzer Damm auf das Grün der Ampel warten - der 120-Meter-Turm am Rathaus Steglitz ist überall zu sehen.

Der ist schon lange eine bekannte Berliner Baustelle, und immer wieder fragen Leserinnen und Leser des Tagesspiegel-Newsletters für Steglitz-Zehlendorf, ob sich auf der Baustelle noch etwas tue, es sei kein Baufortschritt zu beobachten. Also fragte ich bei Matteo Twerenbold, dem Kommunikationsdirektor der consus real estate ag (die im letzten Sommer von ADO Properties erworben wurde), nach.

Das Wichtigste vorab: „Den Befürchtungen, der Steglitzer Kreisel würde im Stadium einer ‚halbfertigen Bauruine‘ verharren, fehlt jede Grundlage“, teilte er dem Tagesspiegel-Newsletter für den Berliner Südwesten mit. Der Bau geht weiter – und zwar ab März.

Hier die Details „für die Bauverzögerungen auf wahrscheinlich Berlins prominentester Baustelle, die man schwerlich verbergen kann“:

Es sei eine statische Ertüchtigung der gesamten Trägerstruktur erforderlich gewesen, Stahlstützen seien verstärkt, Schadstoffe beseitigt und Korrosionsschutz aufgetragen worden.

der gesamten Trägerstruktur erforderlich gewesen, Stahlstützen seien verstärkt, Schadstoffe beseitigt und Korrosionsschutz aufgetragen worden. Weil sich beim Bau „Umstände“ ergeben hätten , hätten Pläne angepasst und einzelne Kaufverträge nachverhandelt werden müssen.

, hätten Pläne angepasst und einzelne Kaufverträge nachverhandelt werden müssen. Der harte Lockdown wirke sich auf den Einsatz von Arbeitskräften und auf die Anlieferung von Baustoffen aus.

wirke sich auf den Einsatz von Arbeitskräften und auf die Anlieferung von Baustoffen aus. Und: Es sei Winter. Die witterungsbedingte Pause werde „branchenüblich von Dezember bis März gemacht“.

Im Frühjahr 2021 wird es wieder lebhafter auf der Baustelle. „Wir gehen aufgrund der konkreten Witterungsverhältnisse sicher davon aus, im März mit den Arbeiten fortschreiten zu können“, erklärt Unternehmenssprecher Twerenbold. Auch die Arbeiten am Sockel würden ab März weitergeführt.

Matteo Twerenbold beendet seine Stellungnahme voller Optimismus, den ich gerne an Sie weitergebe: „Das Projekt ist und bleibt eines der Vorzeige-Projekte für diese Stadt, das vollständig umgesetzt eine Erfolgsgeschichte für Berlin im Allgemeinen und den Bezirk im Besonderen schreiben wird.“

Das senkrecht aufragende Fischgerippe ist ein unschöner Anblick und keine angemessene 120-Meter-Visitenkarte für den Bezirk. Die Alles-wird-gut-Nachricht mitten im Lockdown, hört sich gut an – Hauptsache, sie erweist sich als wahr. Bislang war seitens des Bauherrn geplant, dass 2022 die ersten Mieter in die Wohnungen einziehen können. Noch zieht es im zukünftigen Wohnturm sehr.

