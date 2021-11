Im Norden von Berlin-Spandau drehen sich die Baukräne. Dort entstehen in den nächsten Jahren Wohnungen für 20.000 Leute, vom Carossa-Quartier bis zum 2,4-Milliarden-Projekt Insel Gartenfeld.

Allein in der Wasserstadt sollen bis 2025 rund 2500 Wohnungen fertig sein. Die Gewobag hat für das Neubauprojekt den Namen "Waterkant" gewählt.

Jetzt war Richtfest an der Wasserstadtbrücke, wo ein Turm mit knapp 60 Wohnungen entsteht - die allermeisten barrierefrei. Viel Prominenz reiste am Mittwoch in die Wasserstadt: u.a. die Chefs der Gewobag, Snezana Michaelis und Markus Terboven, sowie Noch-Bausenator Sebastian Scheel, Linke, und Spandaus neuer Bau- und Verkehrsstadtrat Thorsten Schatz, CDU, sowie Spandaus neue Bürgermeisterin Carola Brückner, SPD: hier die Mini-Portraits der neuen Entscheider im Rathaus Spandau.

Geplante Fertigstellung war am östlichen Ufer bisher 2022, jetzt spricht die Gewobag von Frühling 2023. Mit dem Hochhaus auf der anderen Havelseite soll eine Art „Tor zu Spandau“ entstehen. Wann der Turm (eines privaten Investors) allerdings am Westufer gebaut wird, ist unklar: Die Baugrube ist voll mit Unkraut - es gab Ärger mit der Brücke nebenan: ein Dauerthema seit Jahren im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel.

Links das Hochhaus mit der neuen "Waterkant", rechts am anderen Ufer die alte Wasserstadt. Das Foto entstand im Herbst 2021. Foto: André Görke

Im Bauch des Hochhauses entsteht eine Kiez-Garage mit über 170 Stellplätzen, die die Parkplatz-Not etwas lindern soll: Auch das war zuletzt groß Thema im Tagesspiegel.

Im Erdgeschoss des Hochhauses entsteht zudem eine Kita. Und: "Für die MieterInnen des Hochhauses werden 60 abschließbare, überdachte Fahrradstellplätze in Fahrradhäusern in den Außenbereichen realisiert", heißt es in den Plänen.

[Fast 260.000 Haushalte haben unsere Bezirksnewsletter schon im festen Abo: Jetzt den Spandau-Newsletter hier kostenlos testen - leute.tagesspiegel.de]

Der Autoverkehr muss reduziert werden, doch der Verkehrsanschluss des riesigen Neubaugebiets ist nicht gut: Der Straßenbahn-Anschluss verzögert sich um Jahre (Tagesspiegel-Geschichte) und ob die S-Bahnstrecke Siemensbahn bis zur Streitstraße verlängert wird, ist unklar: Bislang steht nur der Termin fest, bis wann sich der Senat entscheiden will (Tagesspiegel-Link). Zuletzt hatte die BVG eine interessante Idee: Sie will den Busverkehr in die Wasserstadt beschleunigen und lässt auch Einbahnstraßenverkehr auf diversen Straßen prüfen - hier erste Details und das ganze Prüfgebiet im Tagesspiegel.

[Die Gewobag hat 16.000 Parkplätze: Wohnungsbaukonzern will mehr Geld mit Parkplätzen machen und hat digitale Ideen. Hier die ersten Infos und das Pilotprojekt in Berlin-Haselhorst im Tagesspiegel].

Sie möchten mehr aus Spandau lesen? Sehr gerne. Hier einige der Themen, die Sie im aktuellen Tagesspiegel-Newsletter für Spandau finden.

- Dauerdebatte im Spandau-Newsletter um den Elkartweg in Hakenfelde: Umbenennung ist abgesagt - der Straßenname bleibt vorerst, aber das Namensrätsel ist gelöst - dank eines Tagesspiegel-Lesers

- Neuer Wochenmarkt in Kladow? Nach Newsletter-Debatte wird's jetzt konkret. Leserinnen suchen Bauern und Händler für den Frühling 2022 und stellen das Konzept im Newsletter vor

- Weihnachtsmarkt in der Zitadelle: Newsletter testet das neue Ticket-System, das -psssst! - jetzt online geschaltet wurde

- Früher Jura, heute Kuchen: Jung-Unternehmerin stellt im Newsletter ihre Firma "Kuchenfroh" vor und hat einen Job an Newsletter-Leserinnen oder Leser zu vergeben

- Kontrollpunkt Staaken: Newsletter zeigt zum 9. November 1989 die strengen Reisetipps durch die DDR

- 9. November 1938: So wird an die Übergriffe auf Juden in Spandau erinnert - die große Übersicht im Newsletter

- Livestream, Lob und ein arbeitsloser AfD-Stadtrat: Alles zur Rathaus-Wahl in 13 knackigen Newsletter-Punkten

- S-Bahn fährt über den Schul-Campus: Newsletter zeigt Baustellen-Akte zur neuen Schule an der Jungfernheide in Siemensstadt

- 20 Jahre Spandau-Arcaden: Große Foto-Zeitreise mit dem Newsletter - und wer ist der neue Chef im Einkaufszentrum?

- Franziska Leschewitz, Linke, sagt im Newsletter Tschüs - und hat noch neue Infos zur Insel Eiswerder

- 2500 Kinder machten beim Spandauer Waldlauf mit: Die Namen der Gewinnerschulen stehen im Newsletter

- Newsletter-Tipp für einen schönen Ausflug: Gebrannte Mandeln am Kladower Hafen

- Wie sollte die neue Brücke des Spreeradwegs heißen? Große Resonanz auf Newsletter-Idee und viele Vorschläge der Leserinnen und Leser

Unsere Bezirksnewsletter haben schon fast 260.000 Haushalte im festen Abo - probieren auch Sie uns aus! In den Newslettern berichten wir über exklusive Nachrichten aus Ihrem Kiez, greifen Ortsdebatten auf, geben persönliche Tipps und nennen Kieztermine. Einmal pro Woche und kostenlos. Wir freuen uns auf Sie.