Feuerwehr, Kirchen, DLRG: Trauer um Berlins Pfarrer Jörg Kluge. Sie alle trauern um einen besonderen Mann, den so viele in Berlin kannten: Pfarrer Jörg Kluge. Er ist Ende März im Alter von 68 Jahren gestorben ist. Darüber hat jetzt der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel in seiner neuesten Ausgabe berichtet.

„Er war nicht nur in der Freiwilligen Feuerwehr in Berlin-Marienfelde aktiv, sondern auch als evangelischer Feuerwehrseelsorger der Berliner Feuerwehr tätig“, schreibt die Freiwillige Feuerwehr in der Gartenstadt Berlin-Staaken und berichtet auf ihrer Feuerwehrseite: „Mit seiner letzten Tätigkeit als Pfarrer in der Nikolaikirche ist er auch zum echten Spandauer geworden, hat damit auch viele Veranstaltungen der Freiwilligen Feuerwehr Staaken bereichert und uns auch immer gerne seine Nikolaikirche aus Brandschutzsicht hinter den Kulissen gezeigt.“ 2015 war der Berliner Notfallseelsorger in den Ruhestand gegangen, seiner Kirche blieb er erhalten.

Berliner Rettungsschwimmer war er früher auch, in Heckeshorn am Berliner Wannsee. Aber nicht nur deshalb erinnert sich auch die DLRG gerne an den Pfarrer aus Berlin-Spandau. Er schloss „DLRG-Ehen“ und taufte „DLRG-Kinder“, heißt es in einem ersten Nachruf. „Unvergesslich bleibt sein Gottesdienst zur 100 Jahrfeier der DLRG im Strandbad.“

Die Kirche St. Nikolai um Pfarrer Björn Borrmann lädt deshalb in die Altstadt von Berlin-Spandau. „Am 17. April ist von 12 Uhr bis 14 Uhr Gelegenheit, in der Stille von Jörg Kluge Abschied zu nehmen. Ein Kondolenzbuch liegt in der Kirche aus. Pandemiebedingt findet die Trauerfeier in kleinerem Kreis statt.“ Info: Kirchenblog

[12 Bezirke, 12 Newsletter, 245.000 Abos: Den kompletten Spandau-Newsletter lesen Sie unter leute.tagesspiegel.de]

[Lesetipp: Hier stellt sich die neue Pfarrerin von Staaken und Siemensstadt im Spandau-Newsletter vor]

Und hier schon mal die Themen, die Sie im aktuellen Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel finden. Den gibt es von mir einmal pro Woche unter leute.tagesspiegel.de

- Zwischen ICE-Bahnhof, Fluss und Rathaus: "Postbrache" ist Top-Thema im Newsletter

- Spandaus 100-Mio-Viertel: Investor spricht über Zeitplan und Postbrunnen

- Klosterstraße Ecke Ruhlebener: Die Ideen für den Umbau

- "Musik auf der BVG-Fähre": Wer ist die neue Chefin der Musikschule und welche Ideen hat sie?

- Ärger in Haselhorst und Siemensstadt wegen fehlender Corona-Teststellen

- 50 junge Bäume, glattes Pflaster und große Entrümpelung: Marktplatz wird umgebaut (bald mit Schatten)

- Feuerwehr und DLRG trauern um Pfarrer von St. Nikolai

- Die Rechnung, bitte: So viel kosten die Schwimmbad-Baustellen

- "Unser altes Kino": Kostbare Leser-Fotos aus Staaken (damals noch DDR)

- Straßenbahn zum Rathaus Spandau: Die neue Linie kommt vom Flughafen TXL

- Pfusch am Bau: Wie geht es der wackeligen Wasserstadtbrücke?

- Havel, Glienicker, Tiefwerder: Spandau will mehr Bootstouristen anlocken (gemeinsam mit einem anderen Bezirk)

- Prinz Philip und seine Briten in Spandau - "God save Gatow": ein Filmtipp

- Als der Sowjet-Flieger in den Stößensee stürzte - Erinnerung

- Johannes B. Kerner kommentiert Spandauer SV gegen Hertha BSC: der Filmtipp II

- Neuer U-Bahnsteig an der Polizeiakademie

Mehr zum Thema Frisches Grün, neues Pflaster, viele Ideen Berlins größte Fußgängerzone wird zur Baustelle

Die Tagesspiegel-Newsletter gibt es für alle 12 Berliner Bezirke und haben mittlerweile schon 245.000 Abos. Darin informieren wir Sie einmal in der Woche gebündelt und kompakt, was so los ist in Ihrem Kiez. Auch lassen wir in den Newsletter oft Leserinnen und Leser zu Wort kommen, schließlich kennt keiner die Kieze so gut wie die Leute, die dort leben.