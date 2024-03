Späti-Streit in Berlin Lockert Pankow das Sitz-Verbot auf Gehwegen wieder?

Nächste Runde im Berliner Späti-Streit: Das Pankower Bezirksamt will die geplanten strengen Sitzplatzregeln nach Kritik der Bezirksverordneten noch einmal überprüfen. Das kündigte die zuständige Stadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) an. Sie erklärte, das Konzept solle erst „nach letzten Abstimmungen und einer entsprechenden Beschlusslage“ der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) in der Praxis angewandt werden: „Ein genauer Zeitpunkt kann dazu noch nicht benannt werden.“