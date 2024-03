Die Grünen in Friedrichshain-Kreuzberg möchten ehrenamtliches Engagement im Bezirk stärker unterstützen und fordert daher in einem Antrag, Auto-Parkplätze zu Gartenhäusern umzufunktionieren. Ein Beispiel ist das bürger:innenschaftliche Engagement bei der Begrünung am Lausitzer Platz:

Initiativen stellen die ehrenamtliche Arbeitskraft und der Bezirk Material wie Arbeitsmittel. Doch diese müssen irgendwo lagern. Daher könnte dort vor Ort der ein oder andere ehemalige Parkplatz mit einem gesicherten Geräteschuppen besetzt werden.

Es gibt weitere Beispiele, in denen Bezirk und Zivilgesellschaft kooperieren. Der Antrag soll „für Bezirksamtsmitarbeiter:innen und engagierte Ehrenamtliche die Sicherheit schaffen, dass es sich hier nicht um eine illegitime Privatisierung von öffentlichem Raum handelt, sondern, im Gegenteil, um eine notwendige Rückführung von bisher vornehmlich privat genutztem Straßenland in Flächen mit direktem Nutzen für bezirkliche Anliegen“. In diesen Containern auf Parkplätzen könnten auch Spielsachen für Spielstraßen gelagert werden.

Spiel und Sport statt Parkplatz

Und nochmal die Grünen, nochmal Parkplätze: Die Fraktion fordert in einem weiteren Anfrag, den Auto-Parkplatz an der Sporthalle Lobeckstraße für Sport und Spiel umzugestalten. Begründung: Im Bezirk herrsche eine „große Flächenkonkurrenz“ und auch im Bereich des Sports fehlen Flächen für kleinteilige Sportmöglichkeiten. Es könnte zum Beispiel eine multifunktionale Spielfläche für verschiedene Sportarten entstehen.

