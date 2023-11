St. Albertus Magnus in Berlin Katholische Kirche nahe dem Ku’damm muss schließen

61 Jahre nach ihrer Einweihung schließt am 26. November die katholische Kirche St. Albertus Magnus, die an der Halenseer Nestorstraße in der Nähe des Kurfürstendamms steht. Pfarrer Frank Scheele von der Gemeinde St. Ludwig in Wilmersdorf, zu der St. Albertus Magnus seit 20 Jahren gehört, begründet dies mit fehlendem Geld für eine Sanierung und dem „Personalnotstand“ unter den Geistlichen.