Dieser Verein gehört zwei Bezirken, der Fußballclub Viktoria 1889 Berlin Lichterfelde-Tempelhof e. V., kurz: Viktoria. Unsere Tempelhof-Schöneberg-Autorin und unser Steglitz-Zehlendorf-Autor liefern sich in ihren Newslettern dazu auch mal gern einen publizistischen Wettkampf, wo denn Viktoria zu Hause ist.

Kollegin Sigrid Kneist hat die älteren Rechte, denn gegründet wurde Viktoria in Tempelhof, und auch ihre große Zeit, Deutscher Meister 1908 und 1911, lief dort ab. Durch Fusionen und die Spielstätte Stadion Lichterfelde aber wird Viktoria auch als Klub des Südwestens erlebt und zum Thema für den Kollegen Boris Buchholz.

Ein erfolgreicher Klub, dessen Fußballerinnen um den Aufstieg in die Zweite Liga spielen und dessen Fußballer in die Dritte Liga aufgestiegen sind – und deshalb womöglich bald im Bezirk des Kollegen Cay Dobberke auftauchen, unseres Charlottenburg-Wilmersdorf-Autors.

Denn das Stadion Lichterfelde genügt Profi-Ansprüchen nicht, Viktorias Männer sind auf der Suche, unter anderem ist das Mommsenstadion in Eichkamp für sie im Gespräch, sogar das Olympiastadion in Westend (aktueller Bericht hier). Auf keinen Fall dürfen wir Viktoria, die Altmeisterin, ans Umland oder gar Magde- oder Wolfsburg verlieren. Berlin, schaff’ Platz für diesen Klub!

Bisher trägt Viktoria 89 die Heimspiele im Stadion Lichterfelde aus. Drittligatauglich ist die Spielstätte aber nicht. Foto: imago images/Matthias Koch

