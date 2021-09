In der ersten Januarwoche diesen Jahres startete im Steglitz-Zehlendorf-Newsletter ein Experiment: Jede Woche wird seitdem eine Politik-Meldung auch in Leichte Sprache übersetzt und im Newsletter veröffentlicht.

Das Ziel des neuen Services: Im Wahljahr soll möglichst vielen Menschen die Teilhabe an politischen Informationen ermöglicht werden. Nicht nur Menschen mit geistiger Behinderung, sondern auch Menschen mit Problemen beim Lesen und Schreiben, Menschen, die gerade Deutsch lernen, alten Menschen oder Kinder und Jugendlichen soll das neue Angebot erleichtern, sich eine Meinung zu bilden und sich an gesellschaftlichen Diskussionen zu beteiligen.

Von Verkehrspolitik über Asbest im Rathaus bis zur Klimapolitik

Seit Januar gibt es im Newsletter aus Steglitz-Zehlendorf jede Woche einen Text doppelt – erst in schwerer, dann in Leichter Sprache. Übersetzt werden die Tagesspiegel-Beiträge von Expertin Sabine Sundermann.

In Leichter Sprache wird durch die Bank nicht gegendert, viele Trennstriche machen das Erfassen der Wörter leichter und es gibt mehr feste Zeilenumbrüche und Absätze – das macht den Text übersichtlicher.

Folgende Artikel in Leichter Sprache sind bisher erschienen (jede Woche erscheint ein neuer Text, die Liste wird fortlaufend aktualisiert):





September 2021:

16. September / Kinder und Jugend, Teilhabe, Demokratie, Wahlen: Fragen von Kindern und Jugendlichen an wichtige Politiker

9. September / Wahlen, Teilhabe, Beteiligung: Pläne von wichtigen Bezirks-Politikern zum Thema Teilhabe

2. September / Verkehr, Kinder, Verkehrsberuhigung, Nachbarschaft: Der Sprung-Schanzen-Weg wird für einen Nachmittag zur Spiel-Straße





August 2021:

26. August / Stadtplanung, Klima und Wohnungsbau: Das Neubau-Gebiet Lichterfelde-Süd aus der Sicht der Politik

19. August / Gesundheit, Hochschule, Forschung: Pläne für das Krankenhaus Benjamin Franklin

12. August / Grünflächen, Badeseen und Lebensretter: Ideen für mehr Sicherheit und Sauberkeit am Schlachtensee

5. August / Wirtschaft: Die Firma Knauer bezahlt ihren Mitarbeitern jedes Jahr einen extra Geld-Betrag





Juli 2021:

29. Juli / Demokratie, Wahlen: Im September stellen sich wichtige Bezirks-Politiker zur Wahl

22. Juli / Grünanlagen, Abfall, Ordnungsamt: Wie oft beschweren sich Bürger über Müll in den Parks?

15. Juli / Straßenlaternen, Klima, Sicherheit: In der Zeune-Promenade sind die Straßen-Laternen immer an

8. Juli / Kirche, Kunst, Kultur: Bilder aus Stein in der Sankt-Marien-Kirche





Juni 2021:

24. Juni / Jugend, Stadtplanung, Sport: Neue Pläne für den Sport-Platz in Düppel

17. Juni / Nachbarschaft: Das neue Nachbarschafts-Zentrum in Lankwitz ist jetzt offen

10. Juni / Verkehr, Inklusion: Mehr Sicherheit für Seh-Behinderte

3. Juni / Klimaschutz, Bildung: Lernen für den Umwelt-Schutz – neues Bildungs-Leitbild für Steglitz-Zehlendorf





Mai 2021

27. Mai / Verkehr, regionale Zusammenarbeit: Jeden Tag Verkehrs-Stau zwischen Steglitz-Zehlendorf und Teltow

20. Mai / Naturschutz, Flüchtlingspolitik: Das Land Berlin baut im Dahlemer Weg keine Häuser für Flüchtlinge

12. Mai / Asbest, Bezirksamt: Die Suche nach neuen Büros für die Mitarbeiter im Rathaus Zehlendorf geht weiter

6. Mai / Jugendpolitik: Keine Einigkeit über die Idee für ein Parlament für Kinder und Jugendliche in Steglitz-Zehlendorf





April 2021

29. April / Wohnungsneubau: Im Ramstein-Weg gibt es Wohnungen für Demenz-Kranke und ihre Angehörigen

22. April / Flüchtlingspolitik: Streit über die Pläne für das frühere Kranken-Haus Heckeshorn

15. April / Mobilität, Radwege, Teltowkanal: Auf dem neuen Fahrrad-Schnell-Weg ist nicht viel Platz für Fußgänger

8. April / Entwicklung der Stadtteilzentren: Nur alte Pläne für die Entwicklung von den Einkaufs-Straßen im Bezirk

1. April / Wirtschaft: Der Rewe-Markt an der U-Bahn-Station Krumme Lanke schließt für immer





März 2021

25. März / Umwelt, Natur: Der Streit um den Spazier-Weg um den Stölpchen-See geht weiter

18. März / Verkehr: Die Bewohner von der Gutzmann-Straße in Zehlendorf sind wütend, die Autos fahren oft auf dem Geh-Weg

11. März / Schule: An 6 Schulen in Steglitz-Zehlendorf gibt es jetzt besondere Lern-Gruppen

4. März / Stadtplanung: Der Hermann-Ehlers-Platz in Steglitz soll endlich schöner werden





Februar 2021

25. Februar / Corona: Die Eltern dürfen Luft-Filter für die Schulen kaufen

18. Februar / Wirtschaft: Der Vogel-Park in der Stadt Teltow ist wieder offen

11. Februar / Klimawandel: Der Bezirk Steglitz Zehlendorf muss in seinen Häusern mehr Energie einsparen

4. Februar / Flüchtlingspolitik: Die Flüchtlings-Arbeit im Bezirk muss neu organisiert werden





Januar 2021

28. Januar / Wohnen: Das Hoch-Haus am Stadt-Park Steglitz ist verkauft

21. Januar / Stadtplanung: Wie soll der Breitenbach-Platz aussehen?

14. Januar / Klimawandel: Was machen wir in Steglitz-Zehlendorf für das Klima? Der Gastbeitrag in Leichter Sprache

7. Januar / Wahlvorschau: Ausblick auf das Wahl-Jahr 2021 – in leichter Sprache





Leichte Sprache und Gendern

Als der erste Text in Leichter Sprache erschienen war, piepte es rege in der Tagesspiegel-Mailbox: Leserin Viola W. war „begeistert“ von dem neuen Service. Als Mitarbeiterin eines Trägers der Behindertenhilfe weiß sie um die Wüste der Informationen in Leichter Sprache. Die neuen leichten Texte seien vielleicht „auch für das Homeschooling“ nutzbar, merkte Leserin Inga Kraft an: „Man kann den jüngeren Kids schon einen aktuellen Text zur Lage im Bezirk geben.“

Weniger positiv sehen Klaus und Gesa von Staden den neuen Service: „Diese ‚Leichte Sprache‘ ist auch falsche Sprache“, meinen sie. Und monieren, dass es anscheinend „zu anstrengend“ sei, wenigstens beide Geschlechter im leichten Text zu nennen: „Das hinterwäldlerische ‚Frauen sind mitgemeint', möchte man im Jahr 2021 in Deutschlands Hauptstadt Berlin nun nicht mehr hören.“

Geschlechtergerechte Sprache ist schwere Sprache

Die einfache Verständlichkeit der Texte steht an erster Stelle in der Leichten Sprache. Alle Sternchen, Doppelpunkte, Großbuchstaben mitten im Wort, Unterstriche und auch gedoppelte Personenbezeichnungen (Leserinnen und Leser), erschweren das Lesen und Verstehen – und sind deshalb tabu.

Der Duden-Ratgeber „Leichte Sprache“ rät zwar dazu, wo möglich geschlechtergerechte Sprache zu nutzen. Doch heißt die Empfehlung der Sprachhüter ganz klar: „Verzichten Sie darauf, wenn dadurch Leichte-Sprache-Regeln verletzt werden.“ Deshalb empfiehlt der Duden einen Hinweis à la: „Im Text stehen immer nur Wörter für Männer. Dann kann man den Text leichter lesen.“ Vielleicht unbefriedigend, aber im Sinne des Verständnisses verständlich.

Dank an die Übersetzerin

Möglich wird dieser Text-Service für Alle durch Leserin Sabine Sundermann aus Schlachtensee. Sie ist Texterin und Redenschreiberin – sowie seit kurzer Zeit auch zertifizierte Übersetzerin für Leichte Sprache sowie „Mitglied im Netzwerk Leichte Sprache“.

Die Verbreitung der Leichten Sprache ist ihr ein großes Anliegen: Sie hatte die Idee zum Projekt und stellt ihre „leichte“ Expertise der Leserschaft des Steglitz-Zehlendorf-Newsletters kostenfrei zur Verfügung.