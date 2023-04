Streit um abgesagtes Myfest in Berlin-Kreuzberg „Die Anwohner wollen weniger Massenveranstaltung und mehr Kiezbezug“

Zwischen dem Myfest e.V. und dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ist ein Streit entbrannt. Dabei wurde das Myfest vor zehn Jahren gegründet, um den Kiez rund um das Kottbusser Tor, den Mariannenplatz und die Oranienstraße zu befrieden. Der Organisator wirft dem Bezirk in einem offenen Brief „bezirkliche Hinhaltepolitik“ und „fehlende Unterstützung“ vor. Der Bezirk pocht auf rechtliche Rahmenbedingungen. Doch was steckt dahinter? Wir haben mit Bezirksbürgermeistern Clara Herrmann (Grüne) gesprochen.