Streit um Pankower Flüchtlingsunterkunft Nächste Verzögerung - Bezirk macht Gesobau verantwortlich

Nächste Verzögerung: Noch immer keine Entscheidung über Geflüchtetenunterkunft am Schlosspark - Bezirk macht Gesobau verantwortlich. Es ist die nächste Verzögerung im Streit um die neue Geflüchtetenunterkunft am Schlosspark Schönhausen: Noch immer ist die Artenschutz-Frage an der Kavalierstraße nicht geklärt. „Die Ergebnisse der vom Bezirksamt angekündigten dreiwöchigen Prüfung durch das Umwelt- und Naturschutzamt Pankow waren bis 29. März angekündigt“, teilt Gesobau-Sprecherin Birte Jessen mit. „Diese Prüfergebnisse liegen uns Stand heute jedoch noch nicht vor.“