Telekom plant Neubau Zwei Berliner Kiez-Baustellen mit großer Wichtigkeit

Neubaupläne im Rathaus von Berlin-Spandau: Tief im Innern der 150-Seiten-Tagesmappe steckten neulich auch zwei Bebauungspläne aus den Ortsteilen Kladow und Staaken. Die Grundstücke sind vielen bekannt, deshalb waren sie prompt Thema im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel.

So will die Telekom am Kladower Damm bauen. Dort steht ein trostloser Klotz gegenüber der freien Tankstelle in Kladow: ein umzäuntes Telekomhaus aus dem Jahr 1974. Das ist aber wichtig, wie den B-Plänen zu entnehmen ist: „Das Umspannwerk Kladow ist betriebstechnisch veraltet und muss, um den stetig wachsenden Energiebedarf der Berliner sicherzustellen, durch eine leistungsstarke Schaltanlage nach neuestem technologischen Standard ersetzt werden.“ Aber: „Wegen der Notwendigkeit einer unterbrechungsfreien Stromversorgung kann die Schaltanlage nicht im laufenden Betrieb ersetzt werden.“

Der Klotz von Kladow, fotografiert vom Kladower Damm. © André Görke

Die Gebäude werden offensichtlich verschoben und das Grundstück wird neu sortiert: „Die Telekommunikationsanlagen sollen in einer Multifunktionskabine an den südwestlichen Rand des Grundstücks, entlang des Kladower Damms, verlagert und im Zusammenhang mit dem Glasfaserausbau erneuert werden.“ Wann gebaut wird, steht noch nicht fest.

Direkt daneben befand sich einst das legendäre DED; auf der anderen Seite des Telekom-Grundstücks soll ein neues soziales Zentrum im Ella-Kay-Heim entstehen (Jugendfreizeitheim, Wohnungen, ff.).

Blick vom Ella-Kay-Heim auf das Telekom.grundstück. Dahinter lag die DED-Zentrale. © André Görke

„Es muss ein Ersatzneubau auf dem angrenzenden Grundstück errichtet werden, nach dessen Fertigstellung das Altwerk außer Betrieb genommen und zurückgebaut werden kann“, heißt es in den Plänen. Hier gibt es mehr Details zu den Plänen im Rathaus.

Um dieses Grundstück geht es laut dem Bezirksamt. © BA Spandau

In Staaken wiederum ist eine neue Kita geplant, die jetzt Thema im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel war. An der unbebauten Hauptstraße 44-45 (zwischen Bullengraben, Rewe und dem „Österreicher“) wird eine Kita für 100-120 Kinder geplant („dringend notwendigen Bedarf an Kindertagesstättenplätzen in West-Staaken“). Hier gibt es mehr Infos zum Bebauungsplan im Rathaus

