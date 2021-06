Die Leute vom Quartier Bayerischer Platz wurden deutlich: „City-Toilette in der Stübbenstraße eine Sch....idee?“, heißt es fettrot im Newsletter des Vereins, in dem sich lokaler Handel und weitere Menschen, denen der Kiez am Herzen liegt, organisieren. Seit langem fordern sie zum Beispiel eine öffentliche Toilette am Bayerischen Platz, „schon vor Jahren mit dem Bezirksamt kommuniziert“.

Nun also vollendete Tatsachen, allerdings deutlich abseits der Grünfläche, an der sich nach langer Tristesse nicht zuletzt dank der Bemühungen des Quartiersverein nun wieder mehr Menschen aufhalten. Man sei „sehr verwundert, dass mit den Bauarbeiten an dieser Stelle begonnen wurde, ohne Kommunikation mit der Nachbarschaft“.

Der zuständige Stadtrat kann das Wie und Warum der Ortswahl dann auf Nachfrage des Tagesspiegel-Newsletters Tempelhof-Schöneberg erläutern (Leitungen und U-Bahn-Trasse unter dem Platz, Denkmalschutz, hier mehr dazu im Artikel aus dem Newsletter von Sigrid Kneist),

Aber die Logik, die hinter der Ortsentscheidung steht, ist nur das eine. Warum gelingt direkte Kommunikation der Ämter noch nicht einmal mit Leuten, die sich in Kiezen engagieren? Mit Menschen, die der Verwaltung durch ihr Engagement, hier zum Beispiel bei der Pflege der Grünfläche Bayerischer Platz, sogar Arbeit abnehmen?

Das ist einmal mehr der Punkt. Nehmt diese Leute und ihren Wunsch nach Teilhabe endlich ernst.

Hier noch einige Themen, die Sie im aktuellen Tempelhof-Schöneberg-Newsletter vom Tagesspiegel finden, den Sie hier kostenlos bestellen können:

Tempelhof-Schöneberg geht einen Sonderweg: Die Bezirksverordnetenversammlung tagt im Rathaus

Kampf gegen Rassismus: Der FC Internationale gemeinsam mit Superstars wie Serge Gnabry, Paul Pogba und Thiago Alcántara in einem Werbespot

Ausbau des Gasometers: Jetzt wird abgestimmt

Impfen im Industriegebiet: Die Aktion des Netzwerks Motzener Straße

Online-Tagebuch der Johanna-Eck-Schule: Ende eines Schuljahres, das kompett von der Pandemie geprägt war

Sanierung der Orgel: Tempelhofer Gemeinde sucht Fotos aus den frühen Jahren der Glaubenskirche

Tipps & Termine: Kultur und mehr

Die Tagesspiegel-Newsletter feiern gerade fünfjähriges Jubiläum und sie gibt es für alle zwölf Berliner Bezirke, mit insgesamt rund 250.000 Abonnements. Darin informieren wir Sie einmal in der Woche gebündelt und kompakt darüber, was so los ist in Ihrem Kiez. Auch lassen wir in den Newslettern oft Leserinnen und Leser zu Wort kommen, schließlich kennt keiner die Kieze so gut wie die Leute, die dort leben.