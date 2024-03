Tiefes Verständnis der chinesischen Kultur Chinaladen in Berlin-Schöneberg schließt nach 45 Jahren

Bald geht in der Innsbrucker Straße 2 unweit vom Bayerischen Platz eine Ära zu Ende. Denn am 31. März wird ein Ort des kulturellen Austauschs und ein Stück chinesischer Präsenz in Berlin-Schöneberg geschlossen: Es ist der Chinaladen des Vereins Gesellschaft für Deutsch-Chinesische Freundschaft Berlin. Auch der Verein wird aufgelöst.