Traditionsbuchladen will moderner werden „Bücher sind über die Buchhandlung schneller da als von Amazon“

Zwar hängt ein großes Plakat mit der Aufschrift „Buchladen Bayerischer Platz“ am eingerüsteten Haus in der Grunewaldstraße 59. Aber es hilft nicht so viel für das, was der Inhaber eigentlich vorhat: neue Kund:innen gewinnen neben denen, die schon jahrzehntelang in die Traditionsbuchhandlung kommen.