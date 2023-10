Traditionsreiches Berliner Kino „Eva Lichtspiele“ suchen Wege aus der finanziellen Not

Als eines der ältesten Kinos in Berlin und das erste Filmtheater in Wilmersdorf gelten die seit 1913 bestehenden Eva Lichtspiele an der Blissestraße. Doch nun sieht sich der Betreiber Karlheinz Opitz in einer „finanziell prekären Situation“. Als Gründe nennt er Folgen der Coronakrise, die hohe Miete und erhebliche Fixkosten.