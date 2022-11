Tränen am Berliner Eis-Tresen Kein „Florida Eis“ mehr? Spandau, sei tapfer!

Berlin-Spandau, sei tapfer! Seit 1. November gibt es im Bezirk keine Florida-Filiale mehr - ausgerechnet dort, wo das Unternehmen 1984 gegründet worden ist. Der Laden am Rathaus ist dicht („für immer“). Und auch die Mutter-Filiale an der Klosterstraße wird seit einer Woche umgebaut und ist drei Monate lang geschlossen. Die Eröffnung ist im Februar geplant.

Das Spandauer Unternehmen Florida Eis investiert stattdessen in Magdeburg. In Sachsen-Anhalt sammelt Florida-Gründer Olaf Höhn fleißig Fördergelder ein und will jetztaberwirklich loslegen. Anfang 2023 soll’s mit dem Bau an der Autobahn A14 losgehen – 2024 geht das Werk in Schönebeck in Betrieb. Laut Geschäftsführung entstehen vor Ort bis zu 250 Jobs, meldet der „MDR“.

„25 Millionen Euro werden nach Angaben des Geschäftsführers investiert – sechs Millionen Euro davon sind Fördergelder.“ Vor einem Jahr war noch von einem 15-Mio-Bau die Rede.

Eigentlich hatte das Berliner Unternehmen im Mai 2022 loslegen wollen, aber dann kam irgendwas auf der Baustelle dazwischen. Das Werk in Berlin-Staaken soll aber in Betrieb bleiben.

Was in die leerstehende Filiale am Rathaus zieht, ist bisher nicht bekannt. Die „Ellipse“ hatte der Florida-Gründer 2005 für 4 Mio gebaut, sein Geschäft steht nun leer. Eine Immobilie für McDonald’s? Für die Tourismus-Info des Bezirks? Oder doch entkernen und das neue Fahrradparkhaus reinbauen, für das sonst nirgendwo Platz ist?

Die Ellipse mit Eiscafe und Spielbank am Spandauer Rathaus nach ihrer Eröffnung 2005. © Thilo Rückeis

Erst mal wundern sich Leserinnen und Leser, dass dort weiter Tag und Nacht Licht brenne („und das trotz Energiekrise“).

Alles abgehängt, alles leergeräumt. Florida Eis im November 2022. © Leserfoto Spandau-Newsletter

Nicht nur „Florida Eis“ schließt Filialen in Berlin. Jetzt hat auch ein anderer West-Berliner Eisklassiker seinen Laden dicht gemacht: „Eis Hennig“ (zuletzt „Eis Pfennig“) am Tempelhofer Damm.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

.„Aus wirtschaftlichen und gesundheitlichen Gründen“, heißt es. „Wir bedanken uns für Ihre Treue in all den Jahren. Der Laden steht ab sofort zum Verkauf.“ Das wird Thema im Tempelhof-Schöneberg Newsletter, den es in voller Länge gibt unter: tagesspiegel.de/bezirke.

Elf Filialen hatte Eis Hennig zu seinen besten Zeiten im Westen der geteilten Stadt: Jeder kannte den Namen. Vorbei.

Begonnen hat die Firmengeschichte von Florida Eis einst an der Klosterstraße, wo der Gründer 1984 das damalige „Café Annelie“ am Ziegelhof übernahm und seine Eis-Karriere begann. Eigentlich wollte der USA-Fan seine Filiale „Miami Ice“ nennen, aber den Namen gab es schon. Höhn machte die Markt groß und berühmt und baut die Firma immer wieder um. Filialen wie in Berlin-Tegel sind schon seit vielen Jahren geschlossen. Das Unternehmen macht einen hohen Umsatz in den Supermärkten.

Hier die Themen im aktuellen Spandau-Newsletter

Auf 270.000 Abos kommen die Berliner Bezirksnewsletter schon, in denen wir konkrete Bezirksnachrichten, Ideen, Kiez-Debatten, Tipps und Termine bündeln. Einmal pro Woche für jeden Bezirk - und hier kostenlos und in voller Länge: tagesspiegel.de/bezirke. Hier die Themen im aktuellen Spandau-Newsletter.

Spandau bekommt 5 neue Straßen im Herbst! Kennen Sie alle?

im Herbst! Kennen Sie alle? Erbaut 1965 , mehr als 100 Angestellte: Was wird aus Karstadt in der Altstadt?

, mehr als 100 Angestellte: Was wird aus Karstadt in der Altstadt? Florida Eis: In Spandau dicht, in Magdeburg vor der Eröffnung

In Spandau dicht, in Magdeburg vor der Eröffnung „Eine Bahnhofsmission für Spandau“: Stadtrat spricht über den ICE-Bahnhof und die Obdachlosen an der Havel

für Spandau“: Stadtrat spricht über den ICE-Bahnhof und die Obdachlosen an der Havel Das „Fairkaufhaus“ : Wer steckt hinter dem Sozialkaufhaus?

: Wer steckt hinter dem Sozialkaufhaus? Wildschwein-Ärger in Kladow: „Gefährdungslage für den Jäger“

in Kladow: „Gefährdungslage für den Jäger“ Neue Grundschule an der Heerstraße: Erste Skizze vom neuen Schulhof in Staaken

an der Heerstraße: Erste Skizze vom neuen Schulhof in Staaken Neues Gymnasium im Neubaugebiet: erste Details zur neuen Schule in der Wasserstadt

im Neubaugebiet: erste Details zur neuen Schule in der Wasserstadt Früher Kaisers und jetzt? Update zur Supermarktbrache in Hakenfelde

Update zur Supermarktbrache in Hakenfelde Viele Kieznews: Schranken für die Pepitahöfe, Wasser für den Siemenspark, Blaulicht auf dem Wannsee

Schranken für die Pepitahöfe, Wasser für den Siemenspark, Blaulicht auf dem Wannsee Viele Termine, viele Tipps : Martinsmarkt, Gottesdienste, Kulturevents, Gedenken

: Martinsmarkt, Gottesdienste, Kulturevents, Gedenken Kegelsport: Spitzenspiel und Berlin-Derby in Siemensstadt

Spitzenspiel und Berlin-Derby in Siemensstadt Achtung , BVV und WM-Spiel kollidieren!

, BVV und WM-Spiel kollidieren! Ihre Hilfe ist gefragt: Wo finden Weihnachtsmärkte statt?

Wo finden Weihnachtsmärkte statt? Kostenlos und noch viel mehr im Spandau-Newsletter tagesspiegel.de/bezirke

Zur Startseite