Was hat eine große Klappe und kann den Bauch nicht voll genug kriegen? Eltern von Teenagern sind kurz still. Gemeint ist die gelbe Tonne, die in Berlin vor jeder Haustür.... Halt! Da steht sie eben nicht.

Für Hunderttausende außerhalb des Berliner S-Bahnrings ist das ein leidliches Thema. Denn so eine gelbe Tonne bekommt nicht jeder, deshalb baumeln an den Gartentoren von Rudow und Kladow, von Biesdorf und Hermsdorf überall gelbe Säcke, die alle 14 Tage von Alba eingesammelt werden. Nachteil: Vögel, Wind,, Wildschweine und Waschbären reißen die leicht auf. Folge: Ratsch, Ploing, Schepper, Müll überall. Doch das ist 2023 vorbei.

„Der in den Siedlungsgebieten bisher übliche gelbe Sack wird abgeschafft“, teilte das Büro von Umweltsenatorin Regine Günther, Grüne, nach langer Debatte mit (und meint mit dem ulkigen Wort "Siedlungsgebiete" schlicht die Berliner Vorstädte). Alle bekommen künftig eine feste Tonne („kein Entgelt“). Und wann? „Die Umstellung erfolgt ab Juli 2023 und soll bis Ende Oktober 2023 beendet sein.“

Die bisher bei den gelben Säcken geübte Praxis, die Behälter am Entleerungstag direkt an die Grundstücksgrenze zu stellen, soll beibehalten werden.

Hier ein kurzer Rückblick in den Herbst 2020. Auszug aus dem Spandau-Newsletter: „Als nachteilig wird die Sacksammlung in wildreichen Gegenden angesehen, wenn witterungsbedingt die dünnen Säcke aufreißen. Auf der Futtersuche durch Wild werden die Säcke zerstört und Abfall verteilt sich in der Umwelt – insbesondere, wenn die Säcke bereits am Vorabend an die Straße gelegt werden“, sagte damals Umweltstaatssekretär Stefan Tidow, Grüne, auf Anfrage von Danny Freymark und Stephan Schmidt, beide CDU, im Abgeordnetenhaus.

Jetzt kommt der Sack in die Tonne. Übrigens in die gelbe.

