Tschüs, du alter Berliner Tennisplatz! Neue Sportflächen an Marzahner S-Bahnstrecke

Tschüs, alte Berliner Gymnastikwiese! Tschüs, alte Tennisplätze! Am Geraer Ring haben die Marzahner Füchse und der 1. FC Marzahn ihre Heimat – zwei große Berliner Sportvereine. Auf ihrem Gelände neben den S-Bahngleisen sollen nach den Berliner Osterferien die Bagger anrücken. Darüber hat jetzt der Tagesspiegel-Newsletter für Marzahn-Hellersdorf in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, die Sie unter tagesspiegel.de/bezirke in voller Länge erhalten.

Was wird dort gebaut? Die alten Tennisplätze – fast 3000 Quadratmeter groß – sind bald Geschichte und werden saniert. Die einstige Gymnastikwiese daneben soll wiederum in ein neues Kunstrasenspielfeld mit vier LED-Lichtmasten und hohen und 80 Meter langen Ballnetzen umgebaut werden; die großen Masten nebenan am ‘echten’ Fußballplatz sollen ebenfalls auf LED umgerüstet werden („Neubau Trainingsplatzbeleuchtung Kleinspielfeld 4 Masten Lichtpunkthöhe 10 m - Umrüstung Trainingsplatzbeleuchtung Großspielfeld auf LED 6 Bestandsmasten Lichtpunkthöhe 16 m.“) Auch die Weitsprunganlagen für den Schulsport stehen auf der Neubauliste.

Auch eine erste Skizze gibt es, um sich die künftige Aufteilung etwas besser vorstellen zu können in der Berliner Großsiedlung.

So soll die Anlage künftig neu sortiert werden. © BA Marzahn-Hellersdorf

Das geht aus einer ganz aktuellen Ausschreibung des Bezirksamtes hervor – hier die kompletten Unterlagen mit noch mehr Details. „Ausführungsbeginn: spätestens am 15.04.2024 – Ausführungsende: spätestens 30.11.2024“, heißt es in der Terminplanung.

Der 1. FC Marzahn wurde 1994 gegründet und hat etwa 300 Mitglieder: Der vielleicht bekannteste war übrigens der verstorbene Präsident von Hertha BSC, Kay Bernstein, der dort als Jugendlicher in den 90er Jahren ziemlich schnell über den Schotterplatz gesprintet ist und - eine ganz persönliche Anmerkung als gehetzter Gegenspieler - auch noch passabel Fußball spielen konnte. Der daneben spielende Tennisklub Marzahner Füchse beschreibt sich als „Verein mit Herz und familiärer Atmosphäre, der Aktivitäten für die ganze Familie bietet“.

Sie wollen mehr aus Marzahn-Hellersdorf lesen? Gerne. Dann empfehlen wir Ihnen unseren Bezirksnewsletter, in dem wir Bezirksnachrichten, Kiezdebatte, Termine und persönliche Tipps bündeln. Den Newsletter für Marzahn-Hellersdorf gibt es unter tagesspiegel.de/bezirke