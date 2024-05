Überraschende Planänderungen und Kritik Wird der neue Jahn-Sportpark zu fußball-lastig?

Der Plan für den neuen Jahn-Sportpark in Berlin ist da - und es gibt einige Überraschungen. Am Mittwoch stellten die Senatsverwaltungen für Stadtentwicklung und Sport den neuesten Stand auf einer Informationsveranstaltung in der Kastanienallee in Prenzlauer Berg vor.

Das Großprojekt hat demnach den Status der „Vorplanung“ erreicht. Und die weicht in Teilen deutlich vom ersten Entwurf des Büros O+M Architekten ab.

So ist die vorgesehene Tennishalle mit zusätzlichen Plätzen auf dem Dach aus dem Plan verschwunden. „Mit dem Verzicht auf den Tennishallenbau können Flächenversiegelungen und Baukosten reduziert werden“, begründet die Senatsbauverwaltung diesen Schritt. „Die auf dem Dach vorgesehenen Tennisplätze wären außerdem sehr windanfällig.“ Der aktuelle Plan sieht nun den Erhalt der fünf ebenerdigen Tennisplätze vor.

Der Plan für den Sportpark mit Stadion und der großen Sporthalle. © SenSBW/O+M Architekten

Insgesamt wird der künftige „Inklusionssportpark“ recht fußball-lastig. Sechs Fußballplätze inklusive dem im Großen Stadion sind vorgesehen - davon einer auf der neuen Sporthalle. Das geht zulasten der sogenannten „Sportwiese“. Sie wird zwar laut Senatsverwaltung gesichert, aber nur „in Teilen“. Konkret wird sie auf etwa ein Drittel der jetzigen Fläche verkleinert.

Die Halle wird deutlich größer - auf dem Dach soll Fußball gespielt werden

Dazu sind ein Hockeyspielfeld und vier Beachvolleyballfelder an der Stelle der heutigen Umkleidebaracken geplant, die abgerissen werden sollen. Westlich der Tennisplätze soll ein sechsstöckiges Besucherzentrum entstehen, in der Südostecke des Parks ein zweigeschossiges „Haus der Fußballkulturen“. Eine Basketballfläche mit mehreren Courts an der Topsstraße gibt es bereits.

Das Begegnungszentrum soll neben den Räumen für Seminare, Workshops, Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen die Büroräume für die Vereine Alba Berlin, SV Empor „sowie des Behindertensports (Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband Berlin, Pfeffersport)„ beherbergen.

Das Stadion wurde noch einmal „verschlankt“ und präsentiert sich in der Draufsicht ovaler. Es soll größtenteils im Boden versenkt werden und so eine Höhe von nur 22 Metern erreichen.

Die geplante mehrstöckige „Multifunktionssporthalle“ ist an der Südgrenze des Sportparks direkt neben dem Stadion verortet. Sie soll 14 Meter hoch werden - und deutlich breiter als zunächst vorgesehen. Auch das ist dem Fußball geschuldet: „Maßgeblich für die Größe des Baukörpers ist die Spielfeldgröße des auf dem Dach vorgesehenen Kunstrasenspielfeldes“, erklärt die Senatsverwaltung. In der Sporthalle sollen unter anderem die Frauen von Alba Berlin ihre Basketball-Heimspiele austragen.

Nur zwei Flutlichtmasten sollen stehen bleiben

Die Arena soll eine Laufbahn erhalten und eine rundum überdachte eingeschossige Tribüne mit Video-Leinwänden. Die Fertigstellung ist für Ende 2027 vorgesehen. Neu ist, dass zumindest zwei der weithin sichtbaren Flutlichtmasten erhalten bleiben - an ihren bisherigen Standorten an der ehemaligen Hinterlandmauer. „Diese sind aufgrund ihrer Lage in unmittelbarer Nähe zur Hinterlandmauer und zum Mauerpark besonders prägsam“, erklärte Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeldt. Die beiden östlichen Flutlichtmasten werden dagegen abgerissen.

Zwei Flutlichtmasten an der Hinterlandmauer sollen bleiben, die beiden anderen abgerissen werden. © SenSBW/O+M Architekten

Im ersten Schritt sollen nun Stadion, Sporthalle, Besucherzentrum und Fußball-Kulturhaus in einem neuen Bebauungsplan festgesetzt werden. „Der Senatsbeschluss und der Beschluss des Bebauungsplans durch das Berliner Abgeordnetenhaus sind für das IV. Quartal 2024 vorgesehen“, erklärt die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung.

Der Abriss des bisherigen Stadions soll bald beginnen und inklusive Neubau etwa 110 Millionen Euro kosten. Die Gestaltung des restlichen Sportparks soll noch einmal etwa 60 Millionen Euro kosten und erst nach 2026 in Angriff genommen werden. Allerdings gibt es bisher dafür keine Finanzierungszusage durch das Abgeordnetenhaus.

Die Bürgerinitiative Jahnsportpark begrüßte „die vorsichtigen Schritte in die richtige Richtung“. So seien mit dem Erhalt der beiden Lichtmasten und der „Sportwiese“ zwei zentrale Forderungen der Bürgerinitiative von den Planern aufgenommen worden.

„Finanziell wie ökologisch ein Irrweg“

„Aber die vorsichtigen Schritte in die richtige Richtung täuschen nicht über das zentrale Problem hinweg“, kritisiert die Initiative. Nach ihrer Ansicht sind Abriss und Neubau „finanziell wie ökologisch ein Irrweg“. Berlin müsse laut aktueller Steuerschätzung für 2024/2025 mit 362 Millionen Euro weniger rechnen, und auch im Bezirk Pankow würden sich gravierende Einschnitte abzeichnen. „Dennoch möchte die Senatsverwaltung für hunderte Millionen Euro ein Fußballstadion mit 20.000 Sitzplätzen abreißen, um es durch ein gleich großes Stadion mit 20.000 Sitzplätzen zu ersetzen.“ Hier fehle jedes Augenmaß.

Kritik gab es auch an der Verkleinerung der „Sportwiese“. Dort können sich Bürger ohne Vereinszugehörigkeit austoben. „Laut Senatsverwaltung besteht bei der Sportwiese ein Zielkonflikt zwischen Sport und Klima“, so die Initiative und kontert: „Nein, es besteht ein Zielkonflikt zwischen organisiertem Sport und Klima.“ Sie fordert weiterhin, die Sportwiese „in ihrer heutigen Form und Größe“ zu erhalten. „Brauchen wir wirklich vier Kunststoffgroßspielfelder?“, fragt Philipp Dittrich, Sprecher der Bürgerinitiative Jahnsportpark und stellt den Fußball-Fokus infrage. „Oder reichen vielleicht doch drei plus eine nutzungsoffene Wiese?“

Tatsächlich wurde die Größe der „Sportwiese“ im Vergleich zum ersten Entwurf sogar nochmals leicht reduziert. Grund dafür sei „die Verlagerung der inklusiven Lauf- und Rollstrecke auf den Rand der Sportwiese“, so die Senatsverwaltung.

