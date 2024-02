Tagesspiegel Plus „Uferpark am Berliner Meer“ wird teurer : An der Dampferanlegestelle am Wannsee wird endlich gebaut

Bauzäune, Bagger, Berge aus Sand – die Rönnebypromenade am S-Bahnhof Wannsee ist zur Baustelle geworden. Geplant ist die Sanierung und Umgestaltung der Anlage schon seit 2019.