Umstrittene Geflüchtetenunterkunft Berliner Bezirk stoppt Eil-Rodung – und droht Gesobau mit Strafverfahren

Aufregung am Schlosspark Schönhausen in Pankow: Nach einem erfolgreichen Eilantrag beim Verwaltungsgericht Berlin wollte die Gesobau am Donnerstagmorgen nach jahrelangem Streit zur Tat schreiten. Sie habe eine Firma beauftragt, sofort mit den Baumfällarbeiten in den Wohnhöfen an der Kavalierstraße zu beginnen, teilte eine Sprecherin der zuständigen Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) mit. Dies wollten protestierende Anwohner verhindern, auch die Polizei war im Einsatz.