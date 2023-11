Umwandlung des Gewerbegebiets CDU fordert Wohnungsbau an der Berliner Rummelsburger Bucht

An der Rummelsburger Bucht, nahe dem Berliner Ostkreuz, wird eifrig gebaut. Das umstrittene Projekt „Coral World“ und andere Großprojekte lassen noch wenig Aktivität erkennen. Bei dem Aquarium „Coral World“ gab es einen Streit um Fördergelder mit der Stadt Berlin.

Der „Bebauungsplan Ostkreuz“ wurde sehr lange und kontrovers in der Öffentlichkeit und natürlich auch in der Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg (BVV) diskutiert. Wir erinnern uns an 2019, als die Polizei eine Hochschule gegen hunderte Demonstrierende abriegeln werden musste – doch der Bezirk beschloss den umstrittenen Bebauungsplan.

Für die CDU ist es „völlig unverständlich“, warum nach diesen dramatischen Ereignissen und Beschlüssen vor fünf Jahren auf einigen Grundstücksteilen immer noch keine Bewegung zu erkennen ist. „Im Sinne der dringend benötigten Schaffung von Wohnraum sollte das Bezirksamt hier weitere Anstöße geben und aktiv werden“, findet die Fraktion.

Das Bezirksamt sollte Grundstückseigentümer:innen ansprechen, die bislang noch keinen Bauantrag für ihre Bebauungen eingereicht haben oder bei denen nach Baugenehmigung nicht in angemessener Frist der Baubeginn angezeigt wurde, und einen „Anstoß zu geben“, vielleicht doch Wohnraum zu planen.

Es soll auch geprüft werden, ob die Schaffung eines Mischgebietes möglich ist. Bisher handelt es sich um Gewerbegebiet, Wohnungsbau ist hier nicht gestattet. Sollte eine Umwandlung möglich sein, fordert die CDU, ein Baugebot für Wohnungen auszusprechen.

Umwandlung in ein Mischgebiet: CDU fordert Wohnungsbau an der Rummelsburger Bucht statt Coral World

Linke, Grüne und SPD für Wohnungsbau im Gewerbegebiet Spreeküste

