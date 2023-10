Unbezahlbare Mieten für Berliner Handwerker Zehn Betriebe gründen genossenschaftlichen Handwerkerhof

Es sei nicht weniger als „eine Reparatur unserer kaputten Stadt“, die auch mitten in einem Lankwitzer Gewerbegebiet in der Haynauer Straße 67a stattfinden soll, sagt Frieder Rock. Er ist der Gründer und Prokurist der Genossenschaft „Eine für Alle“ – und mit der Genossenschaft kurz davor, die alte Klavierfabrik der Firma May für 2,5 Millionen Euro zu kaufen.