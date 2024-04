Und es ward Licht Erste Schule im Berliner Südwesten hat jetzt eine klimafreundliche LED-Beleuchtung

Die Grundschule am Karpfenteich in Lichterfelde spart seit letztem Jahr beim Licht jedes Jahr etwa 13,5 Tonnen Kohlenstoffdioxid (CO₂) und 27,3 Megawattstunden Energie ein. Dabei ist es – und das scheint paradox – in den Klassen- und Fachräumen nicht dunkler, sondern heller geworden. Die magische Formel lautet: LED-Leuchten statt Leuchtstoffröhren.