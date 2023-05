Tagesspiegel Plus Unglaubliche 13.000 Euro : So teuer ist es, in Berlin eine Ampel umzuprogrammieren

Es ist ein Beispiel für die ganze Stadt: Die Dunant-Grundschule möchte eine längere Grünphase an der Ampel vor der Schule. Doch das ist nicht so einfach. Allerdings: Es gibt einen Trick!