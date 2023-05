Unvollendetes Berliner Projekt Schul-Rohbau in Westend steht noch immer sinnlos herum

Eine ebenso gute wie schwer zu beantwortende Frage hat unser Leser Reiner Quandt in einem Schreiben an den Tagesspiegel gestellt: „Was wird eigentlich aus dem Rohbau der Schule an der Ecke Glockenturmstraße / Angerburger Allee?“ Bald ist es sieben Jahre her, dass Saudi-Arabien seine Pläne für eine „König-Fahd-Akademie“ in Westend gestoppt hatte. Über andere Nutzungsideen haben wir oft berichtet – zuletzt im März 2022 auf Tagesspiegel Plus.

Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf wollte das Gebäude zu einer Grundschule machen. Aber die Senatsbildungsverwaltung verweigert den Rückkauf. Saudi-Arabien hatte das Grundstück im Jahr 2013 für eine unbekannte Summe vom Berliner Liegenschaftsfonds erworben – und neun Jahre später auf dem Immobilienmarkt angeboten.

2022 fragte ein Unternehmen das Bezirksamt, ob es eine Privatschule für vorstellbar halte. Nur so kam heraus, dass der mögliche Investor mit der saudi-arabischen Botschaft verhandelte. Diese hat sich noch nie zur Zukunft des Rohbaus geäußert. Bildungsstadträtin Heike Schmitt-Schmelz (SPD) sagte jetzt: „Ich habe leider keine aktuellen Informationen.“