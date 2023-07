Vereine fürchten um die Schwimmkurse für Kinder Das Berliner Bad am Hüttenweg wird saniert

Schwimmen ist ein heißes und hitziges Thema im Südwesten: Immer mehr Menschen kommen zur Abkühlung an die Seen und die Havel und hinterlassen Müll, kürzlich war ein Bad von der Schließung bedroht, jetzt geht eines der wenigen Bäder in Steglitz-Zehlendorf zeitweilig außer Betrieb – wieder ist der Schwimmunterricht für Kinder in Gefahr. Seit Anfang der Woche ist das Schwimmbad Hüttenweg geschlossen, seit dem Mittwoch werden per Online-Petition Unterschriften gesammelt. Sechs Fragen, sechs Antworten.