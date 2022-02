Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit rund 260.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt bei uns immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus LICHTENBERG schreibt Robert Klages:

Behördenpingpong, endlose Befragungen und dann das Fazit: "Schwierig umzusetzen": Warum der seit 2018 geplante geschützte Radweg in der Siegfriedstraße nun wohl doch nicht gebaut wird. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

AfD machte ungefragt Fotos: Badehose von Bezirkspolitiker laut Staatsanwaltschaft Zeitgeschichte

Heinrich-Zille-Kiezwanderung für Kids

105 Wohnungen sollen entstehen: Anwohnende gegen Nachverdichtung

Verbot von Schottergärten?

Tipp: Kiezkantine mit Che Guevara

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Simone Jacobius:

Künstler ohne Engagement haben eine sinnvolle Aufgabe gesucht und entwickeln ein Schülerprojekt mit Nepal gegen Rassismus

Stadt und Land kündigt Vereinbarung mit Bezirksamt auf

Pohlestraße ein Jahr nach dem Fast-Einsturz

Keine Konsequenzen aus Berlins größtem Silvesterunglück

Hickhack beendet: Bezirksamt ist jetzt komplett

Dreijähriger von Autofahrer angefahren und verletzt

Berlinale goes Kiez: Kino Union mit kleinem rotem Teppich

Kruses überraschender Wechsel von Union zu Wolfsburg - Nachfolger bereits gefunden

Schilda meets Müggelheim: Der Streich der BVG

