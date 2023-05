Verkehrschaos in Berlins Südosten Öffentlicher Nahverkehr soll Vorrang haben

Illegales Rechtsabbiegen war als ein Grund genannt worden für den ständigen Autostau auf der Bahnhofstraße in Köpenick. Doch auch als die Polizei durchgriff, änderte sich nichts am zähen Verkehr. Nun wandte sich der CDU-Abgeordnete Maik Penn an seine Parteifreundin Manja Schreiner, die neue Verkehrssenatorin: „Hierbei teilte sie mit, dass der ÖPNV künftig Vorrang haben soll, die Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung“, sagt Penn. „Darüber hinaus sagte sie zu, dass alle Fragen von Ampelschaltungen, Umgehungsstraßen und Verkehrsbeschilderungen auf dem Prüfstand stehen.”

Das bestätigt auch die BVG. „Es gibt zur Zeit intensive und konstruktive Gespräche mit allen Beteiligten“, teilt deren Sprecher Markus Falkner mit. „Unser Ziel ist dabei eine bestmögliche Lösung für unsere Fahrgäste. Diesen Gesprächen wollen wir aber nicht vorgreifen.”

Auch in Sachen Fahrradständer hat Maik Penn übrigens einen Vorstoß gewagt und verkündet stolz: „Nach aktuellem Stand soll es nun doch zusätzliche Fahrradständer im Bereich Am Bahndamm geben.“ Weitere Standorte seien „in Prüfung.”

Und hier noch einige Themen aus dem aktuellen Tagesspiegel-Newsletter für den Bezirk Treptow-Köpenick:

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) geht von „langanhaltendem, intensivem Widerstand“ gegen die Schnellstraße TVO aus

Lotsinnen der Berliner Hausbesuche helfen alten Menschen mit vielen Tipps

Neues Übergangshaus für obdachlose Menschen eröffnet in der Kiefholzstraße

Einigung mit dem Denkmalschutz: Neues Wohnquartier mit 1800 Wohnungen soll ab 2025 am Segelfliegerdamm entstehen

Auf zum Pfingstkonzert, auch wenn früher alles anders war

Der 1. FC Union und die Champions League

