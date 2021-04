Berlin-Neukölln bekommt eine neue Fahrradstraße. Die Herrfurthstraße, für viele die Einfahrtsschneise in den Schillerkiez, wird zur Fahrradstraße. Der motorisierte Verkehr soll künftig nur noch als Einbahnstraße ablaufen und nur für Anlieger:innen erlaubt sein – was viel Durchfahrtsverkehr aus dem Kiez halten könnte, sofern sich Autofahrer:innen an die Regelung halten.

Für Radfahrende bleiben beide Richtungen erlaubt. An zwei Kreuzungen werden die Vorfahrtsregeln geändert. Die Bauarbeiten sollen kommende Woche starten, heißt es aus dem Bezirksamt.

„Die neue Fahrradstraße schließt die wichtige Verbindung zwischen Werbellinstraße und dem Tempelhofer Feld. Damit ist sie ein wichtiger Bestandteil für den Ausbau der Neuköllner Radinfrastruktur“, sagte Bezirksbürgermeister Martin Hikel.

Die Einbahnstraßen-Regelung führt künftig in Richtung Hermannstraße, an den Kreuzungen Lichtenrader Straße und Weisestraße haben Radfahrer:innen Vorrang. Auch die Kreuzung Oderstraße/Kienitzer Straße wird umgebaut, nur der Herrfurthplatz selbst soll zunächst unverändert bleiben. Die Bauarbeiten sollen am 26. April starten und rund zwei Wochen dauern, insgesamt plant das Bezirksamt mit Kosten in Höhe von 45.000 Euro.

[Dieser Text erschien zuerst im Leute-Newsletter für Neukölln. Zum Abo geht es hier entlang: leute.tagesspiegel.de]

Damit gibt es in Neukölln künftig insgesamt drei Fahrradstraßen. In der Weserstraße entstand bereits 2018 die aktuell wohl längste Fahrradstraße Berlins und auch das parallel verlaufende Weigandufer wurde 2018 zur Fahrradstraße erklärt.

Nahe der neuen Fahrradstraße Herrfurthstraße will das Bezirksamt auch die Oderstraße umdeklarieren. Hier sind zudem kurzfristige Verkehrsmaßnahmen geplant – erst vor wenigen Wochen war eine Radfahrerin von einem abbiegenden Lkw-Fahrer überrollt und tödlich verletzt worden.