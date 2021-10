Inzwischen wurden unsere zwölf Bezirks-Newsletter berlinweit mehr als 255.000 Mal abonniert. Die Ferienwoche geht weiter mit Neukölln und Mitte. Unsere Newsletter aus den Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

Nach Jahren der Debatten über eine sichere Radinfrastruktur in der Hermannstraße sollen nun zumindest in einem Teilabschnitt die Bauarbeiten starten. Laut Bezirksamt soll voraussichtlich ab dem 18. Oktober eine Radspur neu markiert werden, die in Teilen auch eine gemeinsame Busspur ist. Außerdem werden neue Lieferzonen für die Gewerbebetriebe markiert. Die Radspur soll teilweise abgepollert werden, zudem ist auf Höhe der Schierker Straße eine zunächst provisorische Mittelinsel geplant. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Corona-Update: In Neukölln soll es weiter kostenlose Schnelltests geben – Amtsarzt Savaskan fordert Zielmarke für Impfungen

Britzer Mühle öffnet nach Sanierungsarbeiten wieder

Kiezkamera: Silentdisco in Rixdorf

Alles rund ums Schaf: Schaftag auf dem Tempelhofer Feld

Eisstadion startet in die neue Saison

Einbruchserie in Imbissbuden von „Curry Paule“

Bebauungsplanentwurf für den ehemaligen Rudower NME-Bahnhof liegt vor

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Anima Müller:

Weitere Wahlpannen

Podcast aus dem Jugendknast

60.000 Fahrzeuge pro Woche auf der Alten Jakobstraße

Räumung von Köpi-Wagenplatz

Kritik an der "Charta der Rücksicht" am Weinbergsweg

Büros statt Wohnungen an der Seydelstraße

Leiche am Alex: Tatverdächtiger festgenommen

Aminata Touré bei Black-Community-Lesung

Hüpfend mit Kohle zeichnen

Stunk um Parkplätze an der Krausenstraße

