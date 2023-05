Tagesspiegel Plus „Völlig überdrehte Zielzahl“ : Pankow und Berliner Senat streiten um Bebauung der Elisabeth-Aue

Berlins neuer Bausenator Gaebler will in Pankow ab 2026 bis zu 8000 neue Wohnungen auf zwei Arealen schaffen. Dagegen regt sich in der Lokalpolitik heftiger Widerstand.