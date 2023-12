Vom Geheimtipp bis zum Traditional 15 lohnenswerte Weihnachtsmärkte im Berliner Südwesten

Besser als die Leserinnen und Leser des Steglitz-Zehlendorf-Newsletters des Tagesspiegels (kostenloses Abo hier) weiß niemand, was im Berliner Südwesten alles passiert. Also fragte der Tagessspiegel nach: Welche Weihnachtsmärkte gibt es in den Kiezen? Das festliche Ergebnis ist hier zu finden – ohne das Zutun der Leserschaft wären der Redaktion manche Adventsmarkt-Raritäten und -Geheimtipps durch die Lappen gegangen. 15 Besuche, die sich lohnen.