Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

Tempo 30 in ganz Pankow? Letztens hatten unser Newsletter-Autor darüber noch eher theoretisch berichtet, jetzt wird es auf einmal ganz praktisch. Denn die Pankower Linkspartei konfrontiert das Bezirksamt nun mit genau dieser Forderung. "Tempo 30 in ganz Pankow" heißt der Antrag, den sie am Mittwoch in der Bezirksverordnetenversammlung einbrachte. Darin wird das Bezirksamt aufgefordert, "für alle den Stufen II, III und IV des übergeordneten Straßennetzes zugeordneten Straßen in Pankow sowie die sonstigen Straßen auf dem Territorium des Bezirks Pankow eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h anzuordnen bzw. anordnen zu lassen".

Soll heißen: praktisch überall. In die höchste Kategorie, die davon ausgenommen wäre, fallen nur die Straßenzüge Prenzlauer Allee - Prenzlauer Promenade - A 114 sowie Greifswalder Straße - Berliner Allee - Malchower Straße. Mehr dazu im aktuellen Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

„Bedroht den offenen Charakter“: Streit zwischen Anwohnern und Bezirksamt um neue Zäune am Brennerberg

Untersuchungen abgeschlossen: Straße im Bötzowviertel wird für Fahrräder asphaltiert

"Positiver Vandalismus": Ein Anwohner geht mit bunten Aufklebern gegen verblassende Straßennamen vor – zum Ärger des Ordnungsamts

Rettungsplan: Senat prüft Kauf des Kinos Colosseum

Anwohner fordern Umgehungsstraße: Zerstört der Schwerlastverkehr einen historischen Ortskern?

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Corinna von Bodisco:

Neue Fußgängerzone am Lausitzer Platz

Corona-Stufenplan an Xhainer Schulen

Beim Spazieren "Kunst der Inklusion" durch die Fenster des Mühlenhaupt Museums betrachten

Was beschäftigte die Bezirksversammlungen Friedrichshain und Kreuzberg im ersten Jahr (1920-1921)?

Digitale Rundgänge zur Ausstellung "Kiezgeschichten. 100 Jahre Friedrichshain und Kreuzberg" mit Historiker Hanno Hochmuth

Freiwillige zählen über 38.000 parkende Autos im Bezirk

Wie steht es um die Schwimmbäder im Bezirk?

Sperrmüllaktionstag in Kreuzberg

Radio-Demo mit dem Kiezdrachen gegen Verdrängung

Tagesspiegel-Kiezkalender zu gewinnen

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Tausende Gläser Marmelade für eine bessere Welt: Marianne Bayer sammelt mit Selbsteingemachten seit über 35 Jahren Geld für Brot für die Welt und die Kältehilfe

Mehr Tempo 30 auf Ostpreußendamm und Osdorfer Straße: 1775 Unterschriften für mehr Sicherheit für Kinder und Passanten an BVV übergeben

Neues aus der BVV

Corona im Südwesten

20.000 Fragebögen: Bezirksweite Seniorenbefragung kann jetzt starten – Bedenken des Datenschutzes ausgeräumt

Bienen vor den Gittern: In der Justizvollzugsanstalt Düppel wird Honig produziert

Corona & TXL: Gedicht über wundersame Zeiten

Was in Tegel alles flog: AlliiertenMuseum zeigt online Bilder der Air Force One, einer Caravelle mit Bremsfallschirm und der Concorde

Tanz auf dem Asphalt: Am Freitag wird die Ahornstraße zur Spielstraße

30.000 gedruckte Werke: Bücherbasar der Arbeiterwohlfahrt

Live-Musik trotz Corona: Orgelvesper zum Ewigkeitssonntag

Wie geht Sport mit Abstand? Basketballer von Alba Berlin starten Online-Fortbildungen für Lehrer, Erzieher und Trainer

Gedichte im Newsletter: Das "Lied vom Anderssein"

