Wartehäuschen in Berlin-Weißensee verschwunden Bezirkspolitiker wettern gegen die BVG

Vor zwei Jahren verschwand ein Wartehäuschen in der Weißenseer Langhansstraße. Seither fehlt der Wetterschutz für Tram-Passagiere an der Haltestelle Friesickestraße in Richtung Prenzlauer Promenade.

Ein Dach über dem Kopf der Wartenden wünscht sich nun die Bezirksverordnetenversammlung (BVV). „Das Bezirksamt wird beauftragt, sich bei der BVG mit Nachdruck dafür einzusetzen, dass die Wartehalle an der Straßenbahnhaltestelle Friesickestraße (…) von der BVG wieder errichtet wird“, beschloss sie auf Antrag von SPD und Linkspartei.

Aus der Bürgerschaft sei „der seit zwei Jahren fehlende Wiederaufbau des Wartehäuschens vielfach moniert“ worden, heißt es zur Begründung. Ein sachlicher oder fachlicher Grund dafür habe „seitens der BVG nicht angegeben werden“ können. Ein mögliches Problem: Die Wartehalle stand teilweise auf einer öffentlichen Grünfläche.

Doch Pankows Straßen- und Grünflächenamt (SGA) sträubt sich nach eigenen Angaben nicht gegen einen Wiederaufbau. Zwar liege dort bisher „kein Antrag der BVG zu diesem Thema vor“, teilte die Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) im April mit. „Die zuständigen Mitarbeiter stehen einem solchen Vorhaben aber positiv gegenüber.“

Lesen Sie mehr aus Berlins Bezirken – in unseren Bezirksnewslettern vom Tagesspiegel, die schon auf knapp 280.000 Abos kommen. Darin bündeln wir Kiez-Nachrichten, berichten aus dem Rathaus, nennen Tipps und Termine. Die Bezirksnewsletter gibt es für jeden Bezirk, einmal pro Woche, unter tagesspiegel.de/bezirke.