Was wird denn nun aus Karstadt? Sorgen in Berlins größter Fußgängerzone

Karstadt, Karstadt, immer wieder Karstadt. „Bei Karstadt, diesem wuchtigen Klotz in der Fußgängerzone, brennt weiter Licht.“ Das schrieb der Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau nach der Rettung 2020, und eigentlich müsste man heute nur das Datum austauschen. Denn wieder und weiterhin steckt der Konzern in der Krise und braucht 200 Mio Euro.

Droht dem „Galeria“-Haus in der Altstadt von Berlin-Spandau (Chefin Gudrun Rökpe, über 100 feste Mitarbeiter) im Frühjahr 2023 das Aus? Dann will der Konzern mitteilen, welche Standorte womöglich aufgegeben werden.

In Berlin-Spandau handelt es sich um eine langfristige Miet-Immobilie; eröffnet wurde das Kaufhaus 1965 (damals noch Hertie“). Vertragsdauer: unbekannt. Schon vor zwei Jahren war die Lebensmitteletage im Keller geschlossen worden.

Neben den festen 100 Mitarbeitern kommt noch das Personal der externen Shops im Kaufhaus an der Carl-Schurz-Straße hinzu.

Das Kaufhaus prägt Berlins größte Fußgängerzone. Hinten der Rathausturm. © Thilo Rückeis

Altstadt Spandau, Oktober 1965. Das neue Hertie-Kaufhaus in der Carl-Schurz-Straße wird eröffnet. Heute ist hier alles Fußgängerzone. © Tsp Archiv

Hier der Blick nach Norden, auf die Kirche St. Nikolai. © Tagesspiegel Spandau-Newsletter

Für Spandau gibt es keine seriösen Prognosen, zumindest aber gute Anzeichen: Das Parkhaus zwischen Karstadt und Havel an der Breiten Straße wurde gerade modernisiert. Der Innenhof ist seit Wochen eine Baustelle – dort werden die Lieferzonen erneuert für die Zukunft. Und interessant ist der Blick auf ganz Berlin.

100 Menschen bei Galeria in Spandau - plus all jene, die in den externen Shops angestellt sind

Spandau könnte bald der einzige Galeria-Standort im gesamten Berliner Westen sein zwischen Kudamm und Havelland, zwischen Potsdam und Tegel. Warum? Anfang 2024 droht dem eher kleinen Nachbar-Standort in der Wilmersdorfer Straße das Aus. In Berlin-Wedding ist die Schließung Ende 2023 geplant. Und auch der Galeria-Mietvertrag in Tempelhof soll 2025 enden, berichtet der Tagesspiegel.

Der Standort Spandau hat eine treue Stammkundschaft. Patrick Sellerie, Chef der Wirtschaftsförderung

„Der Standort Spandau hat eine treue Stammkundschaft, ist sehr gut erreichbar mit dem ÖPNV, hat viele Parkplätze für den Individualverkehr, liegt in der größten Berliner Fußgängerzone und ist schnell erreichbar für unsere wachsenden Umlandgemeinden“, sagte jetzt der Chef der Spandauer Wirtschaftsförderung im Rathaus, Patrick Sellerie. „Eine Prognose für Spandau ist unmöglich, aber ich bin positiv gestimmt.“

P.S.: In Spandau wurde schon einmal ein großes Kaufhaus geschlossen. Genau, „Hertie“ mit seinen 100 Angestellten machte 1997 in Siemensstadt dicht. Auch schon wieder ein Vierteljahrhundert her.

Vor 25 Jahren machte dieses Spandauer Kaufhaus dicht: Hertie in Siemensstadt. © André Görke

