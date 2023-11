WC-Ärger auf Berlins großem Friedhof „Stets verdreckt, ohne Seife und Toilettenpapier“

„Stets verdreckt, ohne Seife, Toilettenpapier und Papiertücher!“ Nein, es geht nicht um Berliner Schultoiletten, sondern um die WC-Anlage auf einem der größten Friedhöfe Berlins. Das alles berichtet nämlich die Bezirksverordnete Miloslava Büger, SPD, vom Spandauer Friedhof In den Kisseln und setzte den Fall jüngst auf die Rathausagenda in Berlin-Spandau.

Für Stadträtin Carola Brückner, SPD, und ihre Fachleute war der WC-Ärger neu: „Der Umstand, dass die Toiletten auf dem Friedhof in den Kisseln ständig verdreckt und ohne Verbrauchsmaterial vorzufinden sind, ist der Liegenschaftsverwaltung nicht bekannt.“

Das Friedhofs-Klo werde beispielsweise 10 Mal pro Woche gewischt, fünf Mal wöchentlich würden Papier und Seife aufgefüllt. Bei Problemen werde die Reinigungsfirma angerufen.

Der Friedhof in den Kisseln. © Doris Spiekermann-Klaas

„Der Liegenschaftsverwaltung ist aber bewusst, dass die Sanitäranlagen in einem sanierungsbedürftigen Zustand sind und somit ein ungepflegtes Erscheinungsbild vermitteln“, so Brückner über das Problem-Klo auf dem riesigen Friedhof. „Insbesondere die Wand- und Fußbodenfliesen sind sehr abgenutzt und wirken dadurch schmutzig.“

„Im letzten Jahr wurden vom Hochbauamt diverse Sanitärobjekte ausgetauscht“, berichtete die Stadträtin. „Für eine Gesamtsanierung fehlen dem Bezirksamt die finanziellen Mittel.“

Der Friedhof In den Kisseln ist ein Waldfriedhof und fast 140 Jahre alt. „Der Name wurde abgeleitet von den vorhandenen „Küsseln“ – mit Kiefern bewachsene Sanddünen“, heißt es in der Friedhofschronik. Und zur Lage: „Aus hygienischen Gründen bestimmte die Polizei 1866, dass Leichen auf dem kürzesten Weg zur Begräbnisstätte gelangen sollten. Da der Friedhof In den Kisseln weit von der Stadt Spandau entfernt lag, wurden dadurch die Leichenzüge durch die Stadt vermieden.“

Auf dem Friedhof befinden sich diverse Ehrengräber von Persönlichkeiten aus Politik - das „Bürgermeisterfeld“ zum Beispiel mit Spandaus verstorbenen Bürgermeistern - , sowie Gesellschaft und Wirtschaft.

Das „Bürgermeisterfeld“ auf dem Friedhof In den Kisseln. © André Görke

Ebenfalls auf Friedhofs wurde das „Loebelfeld“ geschaffen. „Dort ruhen die Opfer einer schweren Brandkatastrophe in einer Spandauer Gaststätte“, heißt es in der Chronik.

Gemeint ist das Unglück im Februar 1947: 80 Menschen kamen damals im Ausflugslokal „Karlslust“ von Julius Loebel (daher der Name) ums Leben – es war eines der schlimmsten Feuer seit dem Krieg. Und ein Ereignis, an das sich heute noch Bürgerinnen und Bürger erinnern („Meine Eltern und Großeltern haben mir von dieser Katastrophe oft erzählt“). Die ganze Geschichte mit Zeitzeugenberichten aus jener Nacht und Original-Texten aus dem Alt-Archiv finden Sie hier im Tagesspiegel.

In den Kisseln nennen viele sogar den größten Friedhof Berlins. Der Besuch ist interessant: Den Grabstein von Wasserball-Legende Uwe Gaßmann beispielsweise ziert ein, genau, Wasserball.

Das Grab von Wasserballer Uwe Gaßmann. © André Görke

Es gibt gewaltigen Mausoleen, viel Wildnis und Nadelholz, bunte Enten, Luftballons und Flugzeuge auf den Gräbern - hier wirkt vieles schön lebendig im Nordwesten von Spandau. Der Friedhof liegt an der Ortsteilgrenze vom Falkenhagener Feld und dem benachbarten Hakenfelde.

