Wegen Kriminalität und Drogen Berliner Leopoldplatz soll videoüberwacht werden

Die Situation am Leopoldplatz in Berlin-Wedding ist für viele in der Nachbarschaft unerträglich. Er gilt als Hotspot der offenen Drogenszene. Anwohner beschweren sich schon lange über gestiegene Kriminalität und sichtbaren Konsum. Um den Platz wieder sicherer zu machen, soll er nun testweise videoüberwacht werden. Dazu fordern CDU, Grüne und FDP das Bezirksamt Mitte und den Senat auf. Ein Antrag der Parteien wurde in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) beschlossen.

„Nicht nur Prävention für Drogenkranke, auch die Erhöhung der Sicherheit für Anwohner und Gewerbetreibende muss Ziel unseres politischen Handelns sein“, heißt es im Antrag. Die Situation auf dem Leopoldplatz sei seit Jahren nicht so gravierend gewesen wie aktuell. Der Anstieg von Gewalt und Kriminalität auf dem Leopoldplatz stünde in direktem Zusammenhang mit dem Drogenkonsum und seinen Begleiterscheinungen.

Vor allem der Konsum von Crack hat auf dem Leopoldplatz stark zugenommen. Seitdem häufen sich auch die Beschwerden der Anwohner. Die Droge gilt als günstige Substanz, die schnell süchtig macht und wird auf Kokainbasis, oft vermischt mit Backpulver, hergestellt. Der Rausch kommt und geht schnell, dadurch wird Crack häufig am Tag beschafft. Die Verwahrlosung der Süchtigen nimmt dadurch zu.

Die Videoüberwachung soll testweise für sechs Monate von der Polizei durchgeführt und anschließend evaluiert werden, heißt es im Antrag. Kritik kommt von den Linken im Bezirk Mitte. „Die Videoüberwachung führt zu einer Verdrängung der obdachlosen und suchtkranken Menschen vom Platz. Dadurch werden die Probleme mit Drogenkonsum verlagert, anstatt sie zu lösen“, schreibt die gesundheitspolitische Sprecherin der Fraktion, Jacky Sanehy, auf Facebook. Die Menschen würden sich dann erst recht in den Seitenstraßen oder Hauseingängen aufhalten.

Der Kritik schließt sich auch der Linke-Abgeordnete Tobias Schulze an. Videoüberwachung bringe nur Verdrängung und keine Lösung der Probleme, teilte er auf der Plattform X mit. „Das hat bereits mobile Videoüberwachung vor einigen Jahren dort gezeigt“, schrieb er weiter.