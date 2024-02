Weil dort Drogen konsumiert werden CDU will öffentliche Toilette in Berlin umstellen lassen

Die CDU-Fraktion fordert die Umsetzung der öffentlichen Wall-Toilette in der Falkensteinstraße 8 im Wrangelkiez. Grund: Dort würden Drogen konsumiert. Wörtlich: „Die Wall-Toilette in der Falckensteinstraße ist eine der problematischsten Standorte in ganz Berlin.“

Es gebe zahlreiche Beschwerden von Anwohnenden wegen Lärm, Krawall und Auseinandersetzungen. Daher sollte die Toilette vielleicht versetzt werden, schlägt die CDU vor, zum Beispiel an den U-Bahnhof Schlesisches Tor.

„Der Platz ist zum Treffpunkt, Schlafplatz und Konsumraum von Menschen aus dem Obdachlosen- und Drogenmilieu geworden. Die Wall-Toilette ist Mittelpunkt des Ganzen“, sagt ein Anwohner. Es käme fast täglich zu gewalttätigen Auseinandersetzungen.

Bezirk will mehr Straßensozialarbeit

Bezirksbürger:innenmeisterin Clara Herrmann (Grüne) hatte in einer Diskussion über die Toilette bereits 2023 deutlich gemacht, dass sie von symbolischen Maßnahmen wie dem Versetzen oder Absperren von Räumen nicht viel halte. Sie sieht die Innensenatorin in der Pflicht, „dass in unseren Kiezen weniger Drogen ankommen“. Sie setzt sich dafür ein, dass es Orte gibt, in denen Drogen sicher und kontrolliert konsumiert werden können, diese müssten landesweit ausgebaut werden. Darüber hinaus sei die aufsuchende Drogensozialarbeit hier beraten, den Standort in Auge zu behalten.

„Aber hilft es, wenn ich eine Toilette zumache, wo sind dann die Leute?“, so Herrmann bei einer weiteren Diskussion zum Thema. „Die Menschen sind ja nicht weg, weil ich einen Zaun baue oder weil ich die Leute von A nach B verschiebe.“

Es brauche in der ganzen Stadt ein besseres Angebot von sozialen Anlaufstellen, insbesondere im Wrangelkiez. Gemeint sind Notübernachtungsplätze, Konsumräume, Parkläufer:innen und vieles mehr. Derzeit ist die Toilette übrigens geschlossen.

