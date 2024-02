Wenn unterwegs in Berlin die Blase drückt Seniorenvertretung veröffentlicht Toilettenwegweiser

Wer unterwegs plötzlich aufs Klo muss, kann in arge Not kommen, ein stilles und dennoch öffentliches Örtchen zu finden. Um zumindest etwas Abhilfe zu schaffen und Wege besser planbar zu machen, hat nun die Seniorenvertretung Steglitz-Zehlendorf einen „Toilettenwegweiser” auf Papier veröffentlicht. Das Faltblatt für die Hosentasche ist in den Rathäusern des Südwestens, den Bürgerbüros und den Bibliotheken kostenlos erhältlich.

Die Suche nach einem WC kann für alle Generationen ein Problem sein. Wenn Blase oder Darm allerdings aus Alters- oder Krankheitsgründen öfter drücken, spitzt es sich zu; dann kann Einkaufen, der Spaziergang oder der Ausflug ins kulturelle Leben der Hauptstadt zum Spießrutenlauf werden. Dem will der neue Wegweiser entgegenwirken.

Bezirke-Newsletter: Steglitz-Zehlendorf Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Das spielkartengroße Faltblatt listet 36 öffentliche Toilettenanlagen im Berliner Südwesten auf – von der Großen Steinlanke bis zur Schloßstraße. In der Auflistung werden entgeltfreie, nicht barrierefreie und Toiletten mit Wickeltisch extra ausgewiesen.

Bitte eintreten: Öffentliche „Berliner Toilette“ in der Argentinischen Allee. © Boris Buchholz

Natürlich gibt es mehr als 36 öffentlich zugängliche Klos im Bezirk: „Weitere Toiletten befinden sich zum Beispiel in Einkaufszentren, öffentlichen Gebäuden, Kirchengemeinden, Läden ab einer Verkaufsfläche von 400 Quadratmetern und Friedhöfen”, schreibt die Seniorenvertretung im Faltblatt. Auch auf WCs in Restaurants und Cafés wird verwiesen – deren Benutzung sei in der Regel jedoch kostenpflichtig.

Lesen Sie jetzt mehr aus Berlins Südwesten

Den Tagesspiegel-Newsletter für Steglitz-Zehlendorf, den schon mehr als 31.000 Haushalte abonniert haben, gibt es kostenlos und einmal pro Woche hier: tagesspiegel.de/bezirke. Und hier die weiteren Themen, die Sie in der aktuellen Ausgabe finden.

Schippe frei: Die Verlängerung der U3 bis Mexikoplatz ist beschlossene Senats-Sache

„Man muss Wege finden, junge Menschen auf die Vergangenheit aufmerksam zu machen”, sagt Nachbarin Hannelore Bolte. Sie ist die Vorsitzende des Vereins für Kultur und Geschichte in Wannsee

sagt Nachbarin Hannelore Bolte. Sie ist die Vorsitzende des Vereins für Kultur und Geschichte in Wannsee Keine Beschlussfassung zum Zweiten: Bebauungsplan zu Lichterfelde-Süd wieder vertagt

In Zukunft hat der Südwesten nur noch zwei Abgeordnete im Bundestag: Nina Stahr verliert ihren Sitz – die Nachlese zur Wiederholungswahl

Nina Stahr verliert ihren Sitz – die Nachlese zur Wiederholungswahl Ein großer Erfolg der CDU: Die Zweitstimmen-Ergebnisse im Bezirk

Die Zweitstimmen-Ergebnisse im Bezirk Und sonst, Herr Wahl-Stadtrat? „Die Organisation lief reibungslos”

„Die Organisation lief reibungslos” Südwest-Premiere: Jetzt stehen drei Gebiete rund um die Schloßstraße unter Milieuschutz

Was will der Senat? 19 Millionen Euro stehen für die Goerzbahn bereit – doch scheinbar ohne Plan

19 Millionen Euro stehen für die Goerzbahn bereit – doch scheinbar ohne Plan Noch in diesem Jahr: Die Brücken über die Autobahn in Nikolassee werden ertüchtigt

Die Brücken über die Autobahn in Nikolassee werden ertüchtigt Demo auf der Schloßstraße: Steglitz-Zehlendorfer stehen für Menschenfreundlichkeit und gegen Rechtsextremismus auf

Steglitz-Zehlendorfer stehen für Menschenfreundlichkeit und gegen Rechtsextremismus auf Karawane mit Kamelen und Angelina, Königin der Lüfte: Circus Arena gastiert in Zehlendorf. 5 x 2 Freikarten zu für die Premiere zu gewinnen

Circus Arena gastiert in Zehlendorf. 5 x 2 Freikarten zu für die Premiere zu gewinnen „Kein braunes Treiben in Lichterfelde”: Demo gegen „Remigrations”-Vortrag

Demo gegen „Remigrations”-Vortrag Jazz und Chanson: Ein musikalisch-kabarettistischer Abend gegen das Vergessen

Ein musikalisch-kabarettistischer Abend gegen das Vergessen Informationsveranstaltung zum Breitenbachplatz: Brückenabriss, Tunnelsanierung und die Verkehrssenatorin

Brückenabriss, Tunnelsanierung und die Verkehrssenatorin Junge Senioren feiern Erfolge: Tennis im Südwesten

Lust mitzumachen? Das Steglitz Museum ist umgebaut

Unsere Bezirksnewsletter kommen auf insgesamt über 285.000 Abos. Suchen Sie sich Ihren Bezirk raus! Kostenlos und unkompliziert unter tagesspiegel.de/bezirke. Wir freuen uns auf Sie.